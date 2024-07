McLaren abordará las "oportunidades perdidas" por Norris en las salidas

El director del equipo McLaren F1, Andrea Stella, dice que el equipo ayudará a Lando Norris a evitar errores costosos después de su segunda salida lenta consecutiva en Spa-Francorchamps.

Norris cayó de la cuarta a la séptima posición en el inicio del Gran Premio de Bélgica del domingo al salirse en la curva 1 y, dada la dificultad para adelantar, nunca consiguió recuperarse tras caer en el tráfico, terminando sexto tras Max Verstappen.

Un cabizbajo Norris se criticó a sí mismo después de la carrera por lo que llamó un error "estúpido", después de haber estropeado también su salida en el Gran Premio de Hungría, lo que abrió la puerta a su compañero de equipo Oscar Piastri a ganar la carrera.

"He regalado muchos puntos en las últimas tres o cuatro carreras por cosas estúpidas: errores y malas salidas, esta vez en la curva 1", dijo Norris.

"Creo que tengo que volver a empezar. En las últimas dos o tres carreras no he hecho todo lo que necesitaba y he perdido muchos puntos, así que espero poder volver con fuerza".

Cuando Motorsport.com le preguntó qué puede hacer McLaren para ayudar a Norris a recuperar su mejor versión mientras Verstappen sigue escapándose en la batalla por el título, Stella dijo que el equipo analizaría con Norris por qué sus salidas no son tan fuertes como podrían ser.

"En primer lugar, este tipo de situaciones son siempre por detalles muy, muy pequeños", respondió Stella. "Creo que Lando se distrajo un poco de lo que estaba pasando en el interior y se salió de pista".

Lando Norris, McLaren F1 Team, en la parrilla con su ingeniero.

"Trabajamos con Lando, como trabajamos con Oscar, para intentar ver todas las oportunidades en las que podemos mejorar individualmente, pero también colaborar mejor".

"Sin duda algunas de estas oportunidades perdidas nos dan algunos elementos para analizar".

"Para Lando, por ejemplo, parece que estadísticamente hay algunas oportunidades que tienden a pasar en las primeras etapas de la carrera, así que tenemos que comprobar si es en las primeras partes de la carrera por alguna razón, o es sólo al azar".

"Como cualquier otro deportista o piloto, Lando -con el apoyo del equipo- pensará: '¿Qué puedo hacer mejor para asegurarme de que capitalizamos el buen trabajo que estamos haciendo?".

Stella no cree que Norris pudiera haber salvado mucho más que el sexto puesto en ese momento, ya que los adelantamientos resultaron mucho más difíciles de lo que se pensaba en Spa, lo que hizo que Norris no pudiera usar sus neumáticos más frescos para encontrar una forma de pasar a Verstappen.

"Una vez que perdimos las posiciones en la salida con la baja degradación que hubo y con lo difíciles que ueron adelantamientos, sin duda nos complicamos la vida", añadió Stella.

"Nos sorprendió un poco que no pudiéramos adelantar, y Verstappen hizo durar el medio en el stint final, como pocos pilotos más lograron hacer".

"Solo esperábamos que estos neumáticos se cayeran y no lo hicieron, así que pensamos que adelantar a Verstappen habría sido fácil y resultó no ser así".