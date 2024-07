Marko elogia a Piastri y mete presión a Norris en McLaren F1

En el Gran Premio de Bélgica, Oscar Piastri supo aprovechar un error de Lando Norris al inicio de la carrera para ser el primer piloto de McLaren y cruzó la bandera a cuadros en tercera posición, que se convertiría en un segundo puesto horas más tarde tras la descalificación del ganador, George Russell.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, hasta ahora siempre se había deshecho en elogios hacia Norris, pero tras ver que el británico se ha colocado segundo y que es la mayor amenaza de Max Verstappen, quiso añadir un poco de presión sobre sus hombros al elogiar al australiano.

"Parece que está mejorando con cada carrera y mentalmente es el piloto más fuerte del equipo", dijo a Motorsport.com y otros medios. "No le he visto cometer ningún error. Lando Norris sí ha cometido un error. Los únicos pilotos [que no cometieron errores] fueron los Mercedes, Max y Piastri".

Las últimas carreras de la primera mitad de la temporada han sido buenas para McLaren, que se ha acercado mucho a Red Bull en la clasificación de constructores. La diferencia actualmente es de 42 puntos a favor de los austriacos, pero la batalla está muy abierta y la tendencia favorece a Woking.

Entre los pilotos, Max Verstappen ha conseguido aumentar su ventaja sobre Norris hasta los 78 puntos, a pesar de llevar cuatro carreras seguidas sin ganar. Sin embargo, Marko reconoce que sí le preocupa la tendencia de los últimos grandes premios.

"En Austria, perdimos por culpa de una parada en boxes. En Hungría, nos quedamos a 64 milésimas de la pole position. Luego tuvimos un incidente en la curva 1 [con Lewis Hamilton] y teníamos una estrategia [basada] en los cálculos de que podríamos adelantar, pero estábamos completamente equivocados al respecto", explicó el austriaco.

"Los resultados no fueron buenos, eso es así, pero la velocidad fue mejor que los resultados, lo que es positivo. Pero todo depende de la clasificación. En la Fórmula 3 tampoco hubo adelantamientos. La única categoría en la que hubo adelantamientos fue la Fórmula 2. O [Isack] Hadjar era muy bueno", señalo el asesor de Red Bull sobre su joven piloto.

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, con su ingeniero Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

