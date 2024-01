McLaren F1 cree que Norris aún no ha mostrado todo su potencial

Tras su temporada más exitosa, Lando Norris ha reforzado su estatus como piloto líder de McLaren F1, habiendo conseguido más del doble de puntos que su compañero debutante, Oscar Piastri, y siete podios, más que en sus cuatro primeras campañas juntas. Sin embargo, el director del equipo, Andrea Stella, sigue teniendo la sensación de que aún hay más potencial, y espera que lo mejor esté aún por llegar.

A pesar de sumar puntos con regularidad, el piloto británico alternó podios con resultados más discretos y cometió algunos errores costosos: rozó el muro en la Q1 del GP de Arabia Saudí, chocó en la salida del GP de España, y también falló en Las Vegas.

Cuando se le preguntó de dónde venían los errores de Norris, Stella respondió: "No creo que haya un único elemento que uno deba identificar en la pista. Creo que cuando se trata de campeones, de rendir a un nivel tan alto en el deporte profesional, hay que ver las oportunidades de forma muy holística".

"Y creo que las cosas también están muy conectadas, como el estado físico está conectado con el estado mental, que lo está con el bienestar general y la integración dentro del equipo. Todas estas batallas son muy fuertes por el lado de Lando. Lo que ocurre es que el juego es tan competitivo que necesitas estar en lo más alto constantemente. Eso es lo que marca la diferencia. No es realmente [algo del] máximo potencial. Especialmente en el caso de Lando, casi no se ha explorado lo bueno que es", siguió.

"A veces nos sorprende con algunas de sus actuaciones. Piensa en la pole al sprint de Brasil después de haber perdido dos o tres décimas en el primer sector. ¿Cómo la consiguió en las otras cinco curvas? Fue increíble. Pero la regularidad es lo que marca la diferencia. Y creo que Verstappen realmente está estableciendo nuevos estándares en cuanto a la consistencia con la que puedes tener un rendimiento fuerte".

Max Verstappen logró 21 podios en 22 grandes premios en 2023, superando su anterior récord de 18. Mientras tanto, Norris tiene los récords no deseados de más podios (13) y puntos conseguidos (633) sin lograr ninguna victoria, el primero compartido con Nick Heidfeld.

Tras no poder ganar en el GP de Italia de 2021, donde fue batido por su compañero Daniel Ricciardo, y en el GP de Rusia de ese mismo año, donde se salió de la pista y perdió el liderato tras una apuesta fallida de neumáticos, el de Bristol se quedó a menos de cuatro segundos de Verstappen en Silverstone 2023, y retó a Carlos Sainz por la victoria hasta el final en Singapur.

¿Estará más relajado Norris, que es muy autocrítico, una vez que consiga su primera victoria? "Creo que la primera victoria siempre es de alguna manera la más importante, ¿no?", detalló Stella. "Porque te da confianza. Creo que otras cosas resultan un poco más fáciles.

"Pero, por el momento, diría que la principal razón por la que no ha sido posible ganar es porque no hemos puesto a Lando en condiciones de competir constantemente por la victoria. Así que, cuando gane su primera carrera, será un momento precioso. Está preparado para ello. Se trata más bien de que nosotros estemos preparados y le entreguemos el coche que le permita aprovechar las oportunidades".

Inesperadamente, Piastri consiguió ganar una carrera de Fórmula 1 antes que su compañero de equipo, al terminar primero en la sprint de Losail. Sin embargo, cuando se le preguntó por el dolor de cabeza que supondría que el australiano venciera en una carrera larga antes que Norris, Stella replicó: "Cuando me preguntaste si Oscar conseguiría su primera victoria, y hablabas de que me dolería la cabeza, mi reacción no fue de dolor de cabeza. Fue como: 'Vaya, lo estoy deseando'".

"Sería un resultado increíble teniendo en cuenta lo que vimos el año pasado con Red Bull, donde realmente no quedaba mucho para nadie. Así que, creo que si tenemos una victoria de Oscar, sería una emoción increíble para Lando también, porque significaría que tenemos un coche que puede ganar carreras".

"Si me proyectara por un segundo en la cabeza de Lando, creo que reconocería lo justo que es como competidor. Es una persona muy justa y se preguntaría '¿qué tengo que hacer mejor para hacer lo mismo que Oscar ha sido capaz de hacer?'", continuó.

Tras pasar de luchar por puntuar en la primera mitad de 2023 a convertirse en un constante aspirante al podio, McLaren podría necesitar dar un paso adelante este año para asegurarse de retener a Norris. Aunque el inglés tiene contrato hasta finales de 2025, se sabe que Red Bull está muy interesado en convertirle en el compañero de Verstappen en el futuro.

"Todo lo que tenemos que seguir haciendo es darle el entorno en el que quiere estar", aseguraba Stella, en una postura muy similar a la del CEO de los de Woking, Zak Brown. "Y entonces confío en que se quede, en lugar de intentar venderlo a la competencia. Esa nunca ha sido mi forma de actuar", finalizó.