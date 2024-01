Norris explica por qué a veces no es agresivo contra Verstappen en F1

Lando Norris es un buen amigo del tricampeón del mundo y, en medio del auge que McLaren disfrutó en la segunda mitad de la temporada pasada, el inglés se encontró a veces luchando por la posición con el neerlandés

Pero la forma en que a veces ha parecido facilitar los adelantamientos a Max Verstappen, en lugar de ser muy duro en su defensa, llevó a algunos a cuestionar su enfoque. Y, en particular, después de haberse mostrado dispuesto a correr de forma más fuerte contra otros pilotos como Lewis Hamilton, se preguntan si trató al vigente campeón de manera diferente por su amistad.

Estas críticas son algo de lo que Norris ha sido consciente, pero insiste en que cualquiera que vincule su actitud de competir contra Verstappen con su amistad está fuera de lugar. En cambio, dice que su elección de tácticas defensivas varía entre los pilotos porque sabe que hay algunos rivales frente a los que no se puede ganar nada siendo muy fuerte para tratar de contenerlos.

En declaraciones a Motorsport.com sobre su enfoque, Norris dijo: "Creo que una de las áreas en las que he hecho un buen trabajo este año es en la lectura de las situaciones en las que me encuentro, sabiendo contra quién estoy compitiendo y contra quién no".

"Sé que al final es una carrera, pero la probabilidad de perder una posición con Verstappen en Austin, y cómo corrí con Lewis frente a cómo lo hice con Max... Al final sabía que iba a perder posiciones con ambos".

"No es una mala actitud, es ser realista y sincero con las situaciones en las que me encuentro. La posibilidad de mantener a Max detrás era básicamente cero. Era demasiado rápido, su degradación de neumáticos -no sé si alguien lo ha visto este año- era mucho mejor que la de todos".

Así, el de Bristol tiene claro que una defensa dura ante un rival que sabes que te va a rebasar en algún momento no provoca ningún beneficio, y de hecho puede perjudicarte porque puede estresar más los neumáticos.

"No tiene sentido arruinar la longevidad de tu carrera intentando competir con una persona que tiene un 99 por ciento de posibilidades de ganarte porque va en un coche más rápido", explicó. "Cuando Lewis me adelantó en Austin fue a falta de seis vueltas o así. Llevaba neumáticos mucho más frescos, así que quizá no sea la mejor razón para competir contra él, pero había muchas más posibilidades de mantenerle detrás que con Verstappen".

"Si hubiera corrido contra Max, habría usado mucho más los neumáticos porque él era mucho más rápido. Sólo habría perjudicado mi capacidad de alargar un stint o sólo habría comprometido mi propia carrera más que beneficiarla. Creo que ha sido uno de los casos en los que más me ha ido bien que mal a la hora de elegir mis batallas".

Y en lugar de que su amistad con el de Red Bull se vea como algo decisivo a la hora de que no desee ser muy duro en su defensa, Norris cree que en realidad ese factor supone todo lo contrario.

"¿Me hubiera encantado ser más contundente y hacer una mejor defensa? Absolutamente. ¿Por qué no iba a hacerlo? Me encantan las carreras y eso es lo que quiero hacer. No quiero ceder nunca una posición a nadie. Especialmente a Max".

"La gente de fuera es demasiado rápida para juzgar de nuevo por qué no lo haría [competir duro contra Verstappen]. Dicen, 'ah es porque es amigo de Max', y todas esas cosas. Lo cual no podría tener menos que ver. En todo caso, me dan más ganas de ganar a alguien si soy amigo suyo que si no lo soy", finalizó.