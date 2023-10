McLaren F1 vio a Norris en México como a Alonso en Valencia 2012

Lando Norris se vio obligado a salir desde la 17ª posición de la parrilla tras no poder marcar un tiempo competitivo en la sesión de clasificación.

Sin embargo, el británico se abrió paso a toda velocidad en la carrera del GP de México, e incluso después de perder posiciones a causa de una inoportuna bandera roja y una mala resalida, siguió realizando adelantamientos hasta terminar quinto y ser considerado el 'Piloto del día'.

Su equipo McLaren F1 quedó impresionado por la actuación de Norris el domingo, y el director Andrea Stella la comparó con una de las mejores victorias de Fernando Alonso cuando trabajaba con el español en Ferrari en el Gran Premio de Europa de 2012, en Valencia.

"Esta carrera me hizo pensar en Valencia 2012. En aquel momento salimos 11º y luego ganamos la carrera", dijo Stella cuando le preguntaron por lo que había hecho Norris.

"Estábamos teniendo exactamente esa conversación en el pitwall. Will Joseph, su ingeniero de carrera, se volvió hacia mí y me dijo: '¡Es una de las mejores actuaciones de Lando! Y yo dije: 'Will, es una de las mejores actuaciones de todos".

"Tantos adelantamientos en México, cuando si lees lo que decía el sábado todo el mundo de que es tan difícil adelantar, mientras se gestiona la temperatura de la unidad de potencia, y teniendo que hacer lift and coast...".

"Estoy impresionado. Uno de los mejores días para un piloto con los que he coincidido".

Pero como McLaren se mostró más competitivo de lo esperado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Norris y el equipo se quedaron pensando en lo que podría haber sido con una mejor posición en clasificación.

"Por un lado, estamos emocionados por haber visto esta clase de obra maestra", añadió Stella. "Por otro, como dijo Lando por radio, si hubiéramos hecho un buen trabajo el sábado podríamos luchar por el podio. El ritmo estaba ahí para luchar por podios".

"Estábamos en posición de ser el segundo mejor coche, posiblemente compartido con [Lewis] Hamilton".

Y añadió: "Hay una pequeña parte de frustración, pero si me preguntas el sábado, ni de lejos habría pensado que podríamos haber adelantado a tantos coches".

"Prefiero sacar lo positivo de esta carrera y espero que todo el equipo en la fábrica y todos los aficionados reciban el mismo tipo de mensaje".

"Estamos ahí. No nos rendimos. Somos competitivos. Pero tenemos que hacer un mejor trabajo en general durante un fin de semana".

Su compañero de equipo Oscar Piastri no pudo emular a Norris tras sufrir daños aerodinámicos en un choque con Yuki Tsunoda. El debutante en la F1 acabó cayendo hasta la octava posición tras ser adelantado precisamente por Norris en el último stint.