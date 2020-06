La carrera perfecta de Fernando Alonso, su favorita (Europa 2012)

Fernando Alonso logró en Fórmula 1 nada menos que 32 victorias, y dejó innumerables domingos de magia que aún brillan en la retina de los aficionados. Pero, si hay un recuerdo que sigue impresionando, es el del GP de Europa 2012, en Valencia.

En el calor del recién estrenado verano español, Alonso partía 11º después de un sábado en el que Ferrari no encontró el ritmo. El objetivo para la carrera era minimizar pérdidas, ya que el asturiano llegaba dos puntos por detrás de Hamilton en el mundial y solo uno por delante de Vettel, autor de la pole.

El podio era un objetivo que parecía imposible y, saliendo tan atrás, el porcentaje de ganar era mínimo. Sin embargo, una genial salida ya puso a Alonso octavo, posición en la que se mantuvo durante las diez primeras vueltas.

Desde ahí, con una genial estrategia de su equipo, una habilidad inmaculada para los adelantamientos y un ritmo intachable, Alonso fue avanzando hasta la segunda plaza, y aprovechó la avería del Red Bull de Vettel (le falló el alternador) para heredar desde la vuelta 34 (de 57) un liderato que ya no soltaría hasta la bandera a cuadros.

Esa exhibición no solo emocionó a los aficionados que siguieron la carrera en el circuito o desde sus casas, sino que también pudo con el propio bicampeón.

Años después, cuando se despidió de la F1, Alonso recordó aquella carrera como su favorita, y admitió que no se imaginaba ganar: "En circunstancias normales, no volveríamos a ganar la carrera", sentenció". "En 99 de cada 100 casos, no habríamos estado en la primera posición".

Resumiendo cómo fue, Alonso dijo que "una gran estrategia, buenos adelantamientos y los muchos riesgos que asumí hicieron que todo saliera bien", y así completó un domingo de ensueño que aún pone la piel de gallina cuando se revive.

