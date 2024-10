McLaren no es el único equipo que tuvo que cambiar su alerón por el 'mini-DRS'

La FIA reveló que varios equipos se vieron obligados a realizar cambios en sus alerones traseros para el Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1 como respuesta al intento para erradicar algunos trucos técnicos. En las últimas semanas se volvió a prestar atención al comportamiento de las alas posteriores a raíz de la polémica del 'mini-DRS' que estalló en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Después de que Oscar Piastri venciera en la carrera con un alerón trasero flexible que se comportaba de tal manera que ayudaba a abrir un hueco para aumentar la velocidad en línea recta, las escuderías rivales se quejaron a la federación internacional de lo que estaban haciendo. Eso provocó discusiones entre el organismo rector y McLaren sobre el diseño, que superó todas las pruebas de carga estática que se exigen.

Al final, cuando la FIA expresó su idea de que el comportamiento del alerón al abrir tanto esa ranura no era aceptable, y el conjunto de Woking accedió a modificar la especificación de baja resistencia. Sin embargo, desde entonces, se supo que la federación internacional tomó más medidas para definir a todos lo que se consideraba aceptable en lo que respecta a ese elemento, ya que otras escuderías también jugaron con ese hueco.

El director de monoplazas del organismo rector, Nikolas Tombazis, reveló que, como resultado de las nuevas directrices que enviaron a los conjuntos, varios de ellos tuvieron que hacer ajustes para el Gran Premio de Estados Unidos, aunque tan solo McLaren lo admitió hasta ahora: "Emitimos después del Gran Premio de Singapur una comunicación sobre los alerones traseros, diciendo lo que considerábamos aceptable o no, y dos o tres equipos tuvieron que hacer algunos pequeños ajustes para adaptarse a eso".

No se confirmó qué otras escuderías tuvieron que hacer modificaciones como respuesta a lo que envió la FIA, pero algunos sugieren que todos los que ganaron carreras en la presente temporada estuvieron bajo la lupa por haber sobrepasado de forma potencial el límite de las normas en lo que respecta a la flexión del alerón trasero.

El griego dijo que la esencia de las nuevas directrices consideraría que cualquier expansión del hueco de más de 2 mm cuando el DRS estuviera cerrado, estaría fuera de las reglas: "No queremos que la apertura supere los 2 mm. Hay una cierta apertura natural, debido a la forma en que las alas están montadas y se deforman, y así sucesivamente, pero algunos equipos estaban deformando más".

Para ayudar a vigilar el asunto, la FIA amplió la instalación de puntos de referencia en los alerones traseros de los coches a partir del Gran Premio de Estados Unidos para ver mejor lo que está pasando. Esos puntos, cuando se comprueben con las cámaras onboard, permitirán a la federación internacional juzgar con cierta precisión el grado de deformación de las alas.

Nikolas Tombazis añadió: "Solo queremos asegurarnos de que no hay ningún tipo de tendencia continuada en una dirección determinada, pero no es porque tengamos planes inmediatos de introducir una nueva prueba ni nada por el estilo".

Aunque el 'mini-DRS' de McLaren cumplía plenamente con el reglamento, por lo que fue legal en todo momento, el director de monoplazas de la FIA reveló que la conclusión final fue que no estaban contentos con el diseño: "Nos habrían denunciado porque el alerón del 'mini-DRS' no cumplía las reglas. Les dijimos, 'consideramos que es algo que tenéis que cambiar', y si nos hubieran ignorado, algo que no suelen hacer, entonces habríamos intervenido".

