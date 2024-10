McLaren no solicitará el derecho de revisión sobre la sanción a Norris

El equipo de Woking cree que no tiene mucho sentido pedir a la FIA una revisión sobre la sanción a Lando Norris en el Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1, a pesar de su descontento por la penalización. El británico recibió un castigo de cinco segundos en el Circuito de las Américas después de que los comisarios consideraran que realizó un adelantamiento a Max Verstappen por fuera de la pista en su pelea por el podio.

Eso hizo caer al de McLaren a la cuarta posición, por detrás de su rival de Red Bull, con lo que perdió más terreno en la batalla por el campeonato del mundo. La decisión de sancionar causó una gran controversia, y puso de nuevo el foco en las normas de conducción de la máxima categoría del automovilismo, así como la inconsistencia de los comisarios.

La escudería cree que fue una decisión equivocada por dos motivos. El primero, al no tener en cuenta el hecho de que Max Verstappen se salió también del trazado y, el segundo, al precipitarse en dictar sentencia en lugar de esperar a que los dos protagonistas hablaran después del suceso.

El director del conjunto, Andrea Stella, dijo: "La interpretación de esta situación entre McLaren y los comisarios es totalmente opuesta. Me sorprende que los comisarios ni siquiera pensaran en la necesidad de hablar con los pilotos después de la carrera, se trata de una situación dudosa, así que hay que conocer la opinión de ambos y tener tiempo para evaluar la acción con el nivel de detalle que se requiere cuando algo no está tan claro".

"¿Dónde está la urgencia de interferir en el resultado de una carrera, con un campeonato [en juego], solo porque debes tomar la decisión en un minuto? Es una pregunta que creo que los comisarios deberían tomar de forma constructiva y positiva", continuó. "¿Es necesario tomar una decisión tan rápida y, en nuestra opinión, tan equivocada?".

Sin embargo, a pesar de la posición sobre el tema, McLaren cree que no tiene mucho sentido tratar de llevar las cosas a una revisión. Debido a que la penalización se tomó en carrera, no hay margen dentro de la normativa para una apelación estándar, y la ruta hacia ello tampoco parece ser demasiado sencilla: "La decisión no se puede recurrir, así que, para nosotros, el asunto está cerrado".

"Para nosotros, los pilotos y el equipo, cerramos este capítulo, pero esperamos que la FIA y los comisarios revisen el caso para que en el futuro tengamos una mejor gestión de las carreras", explicó Andrea Stella. "Ahora pasamos a la siguiente".

La puerta a una solicitud de derecho de revisión sigue abierta hasta el jueves, ya que existe un plazo de 96 horas tras un evento para presentarla. Para que una petición de revisión tenga éxito, sería necesario que McLaren presentara " un nuevo elemento significativo y relevante, que no estuviera disponible para las partes que solicitan la revisión en el momento de la decisión en cuestión".

Una opción podría ser, como hizo Mercedes en el Gran Premio de Sao Paulo 2021, esperar hasta que se publiquen las imágenes onboard del coche de Max Verstappen y utilizarlas como medio para justificar otra revisión, pero Andrea Stella no cree que eso parezca algo suficiente y aceptable para la FIA, que ya rechazó otras acciones similares en el pasado.

"No creo que existan pruebas nuevas y relevantes, porque las únicas pruebas que hemos utilizado hasta ahora para evaluar nuestra interpretación, que está en desacuerdo con los comisarios, ya están disponibles", dijo. "Así que, si se toma el derecho de revisión, no creo que tenga éxito, porque no se necesitan nuevas pruebas, es solo una cuestión de interpretación".

