Las mejoras de McLaren F1 en Miami "no son tan grandes" como las de 2023

Mercedes. McLaren introdujo varias actualizaciones importantes en las carreras de Austria y Singapur el pasado año que cambiaron por completo sus objetivos, ya que pasó de ser un equipo que luchaba en la zona media a un equipo que podía luchar por los podios con Ferrari

En las primeras carreras de 2024, McLaren ha conseguido consolidar su posición e incluso superar a Mercedes. Pero en la presentación de su MCL38 en febrero, el equipo ya dijo que tenía en cartera proyectos de desarrollo más prometedores que no había podido finalizar a tiempo.

El primer paquete de mejoras ya está preparado para un paso adelante notable, pero que no serán tan importantes como las de 2023. ya está preparado para el Gran Premio de Miami de este fin de semana y, aunque el jefe del equipo, Stella, no se ha guardado mucho las cartas, ha indicado que supondrán

"Esta actualización no será tan grande como las dos que hicimos el año pasado en Austria y Singapur, pero debería ser un paso adelante decente", dijo Stella. "Debería ser notable".

"No puedo decir mucho más, porque si no, hablaríamos de cifras y en ese sentido me gustaría mantener la confidencialidad. Pero digamos que no es tan grande probablemente como Austria y Singapur el año pasado, pero perceptible, si las cosas se corresponden con nuestras expectativas, los números que vemos en el túnel de viento, por ejemplo, y la simulación por ordenador".

"Siempre es una gran incógnita, porque aunque el porcentaje de aciertos de esta correlación ha sido bueno en los últimos 12 meses, siempre hay posibles sorpresas", añadió Andrea Stella.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, adelanta a George Russell, Mercedes F1 W15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Los principales puntos débiles de McLaren -las curvas largas y de baja velocidad, la degradación de los neumáticos y la eficiencia aerodinámica- son tres áreas clave que el equipo trató de solucionar durante el invierno, pero que todavía están presentes en su coche de 2024, siendo sus mejoras de Miami un primer intento de mitigarlas aún más.

Sin embargo, el equipo ha vuelto a sorprenderse a sí mismo este año con sus actuaciones en pista, con Lando Norris logrando el segundo puesto en el Gran Premio de China en un circuito de Shanghái que se suponía que tenía todas las características negativas pata su monoplaza de color papaya.

En cambio, Norris y su compañero de equipo Oscar Piastri sufrieron más en Suzuka, sólo siete meses después de conseguir un doble podio en el GP de Japón de la temporada pasada, algo que ha dejado bastante confuso al equipo de Woking.

