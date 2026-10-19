Fórmula 1

McLaren mantiene a Fornaroli en su programa de F1 y lo incorpora al WEC para 2027

Fornaroli seguirá siendo el piloto de reserva y tercer piloto de McLaren en la F1 en 2027, al tiempo que participará en el WEC con el nuevo Hypercar del equipo.

Roberto Chinchero

Editado: 19 oct 2026, 11:00

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McLaren ha reafirmado su confianza en Leonardo Fornaroli, llevando su compromiso con el piloto italiano un paso más allá. Se ha confirmado a Fornaroli como piloto de reserva y tercer piloto del equipo de Fórmula 1 para la temporada 2027, pero su programa también incluirá un segundo y prestigioso reto: debutar en el Mundial de Resistencia (WEC) al volante del nuevo Hypercar de McLaren.

Esto marca el inicio de un nuevo e importante capítulo en la carrera de Fornaroli, que le permitirá continuar su desarrollo en la F1 al tiempo que regresa a la competición de máximo nivel y contribuye a un proyecto que devuelve al fabricante de Woking a la cima de las carreras de resistencia.

Su participación en el programa de F1 de McLaren supone un paso significativo. A lo largo de 2026, Fornaroli ha reforzado su relación con el equipo a través de un programa que ha incluido sesiones de pruebas TPC, dos participaciones en los entrenamientos libres y un extenso trabajo en el simulador. Ese programa de desarrollo continuará la próxima temporada, en paralelo a sus compromisos en el WEC.

"El programa que McLaren me ha ofrecido este año ha sido increíble", declaró Fornaroli a Motorsport.com. "Las pruebas de TPC que he completado con el equipo, las dos sesiones de FP1 y todo el trabajo que he realizado en el simulador han sido experiencias bastante valiosas. Cada vez que trabajo con el equipo, aprendo algo nuevo. Quiero dar las gracias a McLaren por el apoyo y las oportunidades de desarrollo que me están brindando".

La experiencia adquirida en la F1 también le proporcionará una base importante para su nuevo reto en las carreras de resistencia, una disciplina que, inevitablemente, requerirá un periodo de adaptación. El piloto italiano es muy consciente de ello, pero cree que la experiencia que ha acumulado hasta ahora le ha dotado de herramientas valiosas.

"Todo esto también será muy importante para el WEC, porque es un campeonato muy competitivo y habrá mucho que aprender, desde los adelantamientos hasta las estrategias, además de familiarizarse con un coche totalmente nuevo".

Fornaroli ya ha tenido su primer contacto con el McLaren Hypercar, aunque su experiencia inicial al volante se limitó a apenas unos pocos kilómetros.

Leonardo Fornaroli, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Ayer domingo, el italiano completó una sola vuelta, suficiente para descubrir sensaciones diferentes a todo lo que había experimentado antes. Su primera prueba real con el equipo está programada para comenzar hoy lunes, lo que le permitirá familiarizarse más con el Hypercar y empezar el trabajo de desarrollo de cara a su debut en el WEC.

"Ha sido una experiencia fantástica", admitió Fornaroli. "Subirme por primera vez a una cabina cerrada, cerrar la puerta y arrancar primero con propulsión eléctrica antes de que se activara el motor de combustión fue algo completamente nuevo, pero realmente fue algo genial. Estoy deseando volver al coche y completar mis primeros kilómetros de verdad con el equipo", dijo.

Fornaroli también desempeñará un papel activo en el desarrollo del Hypercar, lo que subraya aún más su implicación en el proyecto. McLaren afrontará su primera campaña en el WEC con grandes ambiciones, por lo que el joven piloto italiano confía en que la organización cuente con todo lo necesario para estar a la altura del reto.

"Es una sensación increíble formar parte de este programa. Obviamente, será nuestro primer año en el WEC, pero tengo mucha confianza. La alineación de pilotos es muy competitiva, con algunos muy experimentados y otros jóvenes con gran talento".

"Los ingenieros están muy cualificados, al igual que los mecánicos. Estamos hablando de McLaren, un equipo que ha logrado éxitos increíbles a lo largo de la historia del automovilismo. Correr con ellos el año que viene va a ser increíble".

Más allá de los aspectos técnicos y las oportunidades profesionales, el programa de resistencia también satisface un deseo que Fornaroli nunca ha intentado ocultar: volver a competir.

Tras una temporada 2026 e la que ha estado en gran parte al margen como piloto reserva, observando el funcionamiento interno de un equipo de Fórmula 1, la perspectiva de volver a competir rueda a rueda le proporciona una motivación especialmente poderosa.

Leonardo Fornaroli, McLaren

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

"Sí, he echado mucho de menos las carreras", admitió. "Cada fin de semana que estoy en el circuito como piloto de reserva, me da mucha envidia ver a Lando Norris y a Oscar Piastri compitiendo. Así que volver a las carreras va a ser una sensación increíble".

El calendario de 2027 también contará con una prueba especialmente significativa: las 24 Horas de Le Mans. Para Fornaroli, es algo más que una de las carreras más importantes de la temporada. Significará cumplir una ambición que acariciaba desde hacía mucho tiempo mucho antes de lo que jamás hubiera imaginado.

"Por supuesto. Le Mans siempre ha sido uno de mis sueños. Nunca pensé que tendría la oportunidad de correr allí ya el año que viene".

"Es una carrera en la que llevo pensando muchos años y poder participar tan pronto será increíble. Sigo las 24 horas cada año, incluso me quedo despierto hasta altas horas de la noche para verlas. Creo que será una sensación muy especial correr por primera vez en un lugar tan único como Le Mans", admitió.

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