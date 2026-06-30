El director de McLaren, claro: "Tenemos 2-3 meses de desarrollo por recuperar"

McLaren, al menos hasta el final de la clasificación de Austria, fue el equipo del que se esperaba mucho más a nivel de prestaciones. Tras los primeros entrenamientos libres, en los que los MCL40 parecían ser por pleno derecho la segunda fuerza en pista y, quizá, los únicos rivales de Mercedes por el triunfo, el equipo de Woking se estancó o, cuanto menos, no logró progresar tanto como sí lo hicieron sus rivales directos. Y en carrera, Oscar Piastri fue el mejor clasificado pero terminó cuarto, a casi 20 segundos del podio.

En el Red Bull Ring, McLaren llevó por primera vez su versión de alerón abatible (el llamado 'Macarena' pero, tras las primeras pruebas en pista, decidió no usarlo porque aún necesitaba puesta a punto. Ya lo hemos visto con Ferrari y Red Bull: el sistema que puede ayudar en las rectas cuando se activa el Straight Mode es una gran ayuda, pero es muy complejo hacerlo funcionar de la mejor manera. Por eso todos los que lo han diseñado y fabricado han empleado meses de pruebas para luego hacerlo debutar y usarlo con constancia.

Lando Norris, de hecho, habló en ese sentido de un retraso muy amplio respecto a los equipos que ya utilizan el alerón abatible. "He hablado de tres meses de retraso en el desarrollo y este proyecto (el alerón) entra dentro de ese retraso. Este fin de semana ha sido solo una prueba. Espero que podamos reintroducir el alerón dentro de unas semanas", dijo el vigente campeón del mundo.

Andrea Stella, team principal de McLaren, no habló solo del retraso ligado al alerón, sino, más en general, del panorama completo que al menos en el Red Bull Ring está dejando a su equipo como cuarta fuerza.

"Sí, no sé de cuántos meses habló Lando, pero seguramente se trata de al menos dos meses de desarrollo. Internamente, con mis principales responsables, hablamos en realidad de unos tres meses de desarrollo que debemos recuperar. Solo hay una forma de hacerlo: desarrollar el coche mejor y más rápidamente que nuestros competidores. Tenemos que aumentar el ritmo. Tenemos que trabajar con mayor intensidad. Tenemos que ser eficaces a la hora de llevar soluciones realmente competitivas".

Lando Norris, McLaren Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Stella —ya lo hemos aprendido— cuando habla lo hace siempre con conocimiento de causa y siempre ofrece lecturas válidas también de cara al futuro de su equipo. A su juicio, McLaren tiene en preparación un plan de desarrollo de alto nivel, sobre todo en lo que respecta al apartado aerodinámico. Lo que hace falta, sin embargo, es acelerar los plazos de realización para poner todo eso en el coche e intentar hacerlo funcionar rápidamente. El mundial aún es largo, pero los plazos empiezan a apremiar si se quiere aspirar a los títulos.

"Lo que veo en la línea de desarrollo es muy prometedor, sobre todo en lo que respecta a las actualizaciones aerodinámicas. Al mismo tiempo, sin embargo, debemos ser capaces de llevarlas a la pista lo antes posible".

"Creo que en 2026 la Fórmula 1 ha alcanzado un nivel de desarrollo que nunca se había visto antes. Probablemente Cadillac, en este circuito, fue el coche que introdujo las actualizaciones más significativas y, de hecho, los tiempos por vuelta fueron más competitivos. Si miramos las actualizaciones traídas por Red Bull, son realmente consistentes, como decía antes".

"En conjunto, tanto el desarrollo de las prestaciones puras como la capacidad de transformar rápidamente las actualizaciones en rendimiento en pista están a un nivel que nunca había visto antes. De esto es de lo que hablamos internamente y debemos asegurarnos de que McLaren sea capaz, si es posible, de desarrollar e introducir actualizaciones mejor y más rápido que nuestros rivales. Así es como podremos cerrar la brecha".