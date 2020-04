Directivos de los 10 equipos se reúnen este jueves con el CEO de la F1, Chase Carey, y el presidente de la FIA, Jean Todt, para negociar medidas para tratar de salvaguardar la categoría de las repercusiones económicas de la pandemia actual.

Los equipos ya han acordado posponer las nuevas reglas técnicas hasta 2022 y continuar con los coches actuales durante el próximo año, preparándose para la falta de ingresos que sufrirán por la cancelación de carreras.

McLaren ha encabezado al grupo que pide reducir el techo de gasto que entrará en vigor en 2021 a tan sólo 91,5 millones de euros al año, en mitad de los temores de que no todos los equipos puedan seguir corriendo después de la crisis.

Seidl dijo que aunque está seguro de que la F1 continuaría funcionando como un deporte después de la crisis, está menos seguro del futuro de los 10 equipos.

"Para ser sincero, no veo ninguna señal de que la Fórmula 1 no vaya a existir el año que viene", dijo Seidl en una videoconferencia con medios de comunicación entre los que estaba Motorsport.com. "El mayor riesgo que veo es que perdamos equipos si no se toman medidas decisivas".

"Es muy importante que pongamos en marcha todas estas acciones, que hemos discutido en semanas anteriores, en relación con la congelación de los coches, la extensión de nuestro cierre de fábricas y así sucesivamente para asegurarnos de que logramos el máximo ahorro de dinero este año para todos los equipos".

"Creo que es muy importante reducir el límite presupuestario. Con el fin de tener una perspectiva positiva. También para todos los que participen en la Fórmula 1 en el futuro, que puedan ser parte de una categoría que también es saludable y sostenible desde el punto de vista financiero".

Los equipos siguen sin saber cuáles serán sus ingresos este año debido a la incertidumbre de cuándo podrá comenzar la temporada como resultado de la pandemia. Las nueve primeras carreras del año ya han sido canceladas o pospuestas. Y aunque aún se espera que se celebren hasta 19 carreras en 2020, la mayoría de ellos imagina un calendario significativamente modificado.

Seidl dijo que la falta de certeza en cuanto a lo que los equipos tendrán como ingresos este año implica que es importante promulgar tantas medidas de ahorro como sea posible.

"No sabemos cuáles serán los ingresos de este año. No sabemos cuándo volveremos a competir", dijo Seidl. "Por supuesto, aún esperamos poder hacer tantas carreras como sea posible, y esa es también la razón por la que pensamos –y por la que también apreciamos el liderazgo de Jean Todt– que es importante tomar grandes decisiones ahora para dar otro gran paso en términos del nivel del techo de gasto para el futuro, lo que no nos ayuda para este año".

"Para este año, necesitamos otras medidas a corto plazo, como la congelación de los coches, con el fin de ahorrar costes. Pero por lo menos da una perspectiva a todos los que participan en la Fórmula 1 de que la categoría será mucho más saludable y sostenible en el futuro, lo que esperamos que ayude a los equipos a sobrevivir a esta crisis".

