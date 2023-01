McLaren se fija una fecha para luchar por los títulos en la F1

Cargar el reproductor de audio

McLaren anunció a bombo y platillo su unión con Honda de cara a la temporada 2015, tras un año de reglamento técnico y de unidades de potencia en vigor, pero como suele decirse, segundas partes nunca fueron buenas y su colaboración acabó saltando por los aires a finales de una temporada de 2017 en la que la tensión entre ambos se podía cortar con un cuchillo.

El siguiente paso para los de Woking fue utilizar los motores de Renault, con quienes empezaron su camino de recuperación para abandonar las últimas posiciones de la parrilla. Aunque dieron un pequeño paso adelante, el mayor progreso para McLaren llegó cuando volvieron a unirse a Mercedes a principios de 2021.

En los años, la escudería británica ha logrado varios podios e incluso una victoria que cayó en las manos de Daniel Ricciardo, seguido por su compañero Lando Norris en Monza. Sin embargo, la batalla en la zona media está cada vez más reñida, como demuestra la caída de McLaren, que en solo dos años ha pasado del quinto al tercer puesto puesto en el campeonato de constructores.

Pese a esa dinámica que podríamos decir que es negativa, Zak Brown afirma que los cimientos ya están puestos y que ahora tan solo se trata de construir sobre una base ya establecida. El jefe de McLaren se lanzó a la piscina recientemente en unas declaraciones para ESPN y aseguró que lo tendrán todo para luchar por los títulos en la máxima categoría en el año 2025.

"Creo que podríamos estar ahí en dos o tres años. Me gustaría que 2023 fuera como 2021 y volver a estar entre los tres primeros. Pero aún no tenemos toda la infraestructura tecnológica que hace falta para conseguirlo".

"En 2024 tendremos todo en su sitio, pero todavía no lo podremos usar para el desarrollo completo del coche de ese mismo año. Así que, en 2025, tendremos todo lo que necesitamos: pilotos, personas, recursos, túnel de viento, simulador, etc. Por lo que en principio, no hay ninguna razón para que no estemos en condiciones de competir por todo en 2025. Esa es nuestra ambición".

El estadounidense también explicó que en parte, la caída de rendimiento de McLaren en los últimos, años se debe a que prefirieron centrar sus esfuerzos en construir un futuro prometedor para el equipo, en lugar de mirar al presente y descuidar lo que vendrá después.

"Hubo inversiones que habríamos hecho como equipo de Fórmula 1, pero decidimos no hacerlas para centrarnos en nuestro túnel de viento. Así que no hemos estado una situación operativa óptima, que cambiará de aquí a mediados de año".

"En un año entero, sacas muchas lecciones y fracasos. Creo que hoy somos un equipo más fuerte y competitivo que hace un año y eso es positivo. Empezamos 2022 con un problema de frenos en Bahrein y todo era incierto, incluso no sabíamos si podríamos correr allí la primera carrera".

"En el lado positivo, me impresionó la forma en que respondió el equipo y lo rápido que resolvieron el problema", concluyó un Zak Brown que desde que llegó a Woking cambió la cara por completo a un equipos que en ese momento estaba inmerso en un enorme pozo sin fondo.