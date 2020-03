El McLaren 2020 es un coche "menos al límite", según Norris

En la combinada de tiempos de las dos semanas de test, Norris ocupó la última plaza, pero su compañero de equipo Carlos Sainz logró el octavo tiempo más rápido, dejando a McLaren como el sexto equipo.

Respecto a los puntos fuertes y débiles del MCL35 según había sentido en la pretemporada, Norris dijo: "Depende de con qué lo compare".

"Estoy contento con algunas áreas y con cómo ha mejorado en comparación con el año pasado en algunos puntos".

"En algunas cosas no avanzamos tanto como me hubiera gustado, y por supuesto es peor coche que el Mercedes, que creo que son los más rápidos".

"No creo que haya ninguna área en la que seamos tan competitivos como Mercedes. Siendo muy exigente, podría decir que el coche no es lo suficientemente bueno en ningún aspecto, pero en cuanto al progreso, que no es fácil de conseguir en Fórmula 1, estoy feliz. Obviamente no voy a decir a qué me refiero".

"En términos de consistencia del coche de una vuelta a otra, este es mejor, permite apretar más en tandas largas".

"El monoplaza es un poco más cómodo de pilotar. Va menos al límite, tiene menos pico, es más lineal, digamos. Es un poco más estable y consistente".

"Aunque cuando aprieto al máximo y busco el límite, el coche aún patina y se mueve mucho".

"Pero lo principal es, por simplificar, que es más consistente y más agradable de conducir".

Cuando Motorsport.com le preguntó si estaba satisfecho con el nuevo McLaren antes de la primera carrera, Norris respondió: "Así es".

"Quiero decir, las cosas están bien, estoy muy contento con cómo va y con el progreso que hemos logrado desde el primer test", añadió.

"El fuerte viento nos impidió ver perfectamente cómo es el coche, pero estoy contento. Creo que sabemos dónde es bueno y en qué no es tan bueno. Y creo que están muy claras esas áreas en las que tenemos que trabajar".

"No es fácil saber cómo cambiaremos eso para Australia, pero sabemos cuáles son los puntos débiles".

"Como piloto, y comparándome con esta época del año pasado, tengo mucha más confianza y me siento mucho mejor".

"Y eso es algo bueno, me hace sentir en mejor posición antes de la primera carrera".

