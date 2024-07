Max Verstappen se ríe de las palabras de McLaren: "¿Quién es Zak Brown?"

En Silverstone, Max Verstappen y Lando Norris mostraron una gran madurez durante la jornada del jueves con los medios. Ambos pilotos hablaron tras el incidente en Austria, y la polémica pareció resuelta por completo.

Norris reveló durante la rueda de prensa que Verstappen ni siquiera tenía que disculparse y que no quería volver a lo que dijo tras el Gran Premio de Austria. Verstappen añadió que la amistad no ha cambiado, así que todo vuelve a la normalidad. Pero en McLaren, sin embargo, no se echaron atrás. Andrea Stella fue muy franco después de la carrera en Spielberg y el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, parecía cualquier cosa menos tranquilo en el tono que utilizó en Silverstone.

"Estoy decepcionado con un equipo tan grande como Red Bull, que casi anima ese comportamiento al volante, si escuchas lo que se dijo por la radio al piloto", reveló Brown durante la rueda de prensa de los jefes de equipo, antes de añadir: "Hemos visto que hay una falta de respeto, ya sea a las reglas financieras o a las normas deportivas en la pista, problemas con los padres y todo ese tipo de cosas. No creo que debamos competir así".

Helmut Marko respondió a esos comentarios no mucho después subrayando que Brown haría mejor en dar ejemplo a sus propios pilotos: "No tengo ningún problema con los padres y me decepcionó especialmente la forma en que Norris se quejaba como una niña durante una gran pelea. Se retractó de esas palabras muy amablemente, pero quizá a Zak eso le moleste. Debería trazar una línea dentro de su propio equipo, simplemente dejar correr a los pilotos".

Verstappen poco puede hacer con las acusaciones de Brown

Max Verstappen está de acuerdo con eso último y no quiere gastar muchas palabras contra Brown. "Eso no me sirve de nada", dijo cuando Motorsport.com le preguntó al final de la sesión con los medios holandeses sobre una idea de Brown, que la Fórmula 1 necesitaría comisarios permanentes a tiempo completo en lugar de comisarios rotatorios. Ahí, Verstappen se rió y contestó: "¿Quién es Zak Brown?".

La principal opinión del tricampeón del mundo es que la Fórmula 1 está actualmente demasiado controlada. Por lo tanto, poco puede hacer con otra de las ideas de Brown, que la FIA debería crear nuevas 'reglas de carrera'.

"Creo que ya tenemos demasiadas reglas para todo tipo de cosas en la Fórmula 1. En mi opinión, algo así sólo complicaría las cosas. Mira el reglamento de hace 10-15 años y mira lo que es ahora... Cada vez es más espeso, aunque quizá eso también sea un poco el mundo en el que vivimos."

Para terminar, Verstappen dejó entrever que el briefing de pilotos del viernes no se centró mucho más en lo sucedido en Austria. "No, en realidad fue sólo sobre cosas actuales, cosas que deberíamos poder mejorar para el futuro con los circuitos, los límites de la pista y cosas así. Aparte de eso, no hablamos más", aseguró.