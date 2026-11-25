Fórmula 1 GP de Las Vegas

Max Verstappen admite que preferiría quedarse "en casa" en lugar de ir a Oriente Medio

Verstappen afirma que la F1 y la FIA disponen de mucha más información de la que sale en las noticias, aunque, en el fondo, seguiría prefiriendo estar en casa.

Ronald Vording

Publicado: 25 nov 2026, 12:40

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Después de que la Fórmula 1 informara a Imola de que no sería necesaria como plan B, la F1 se ha comprometido plenamente a concluir la temporada 2026 en Oriente Medio. Aunque la F1 siempre ha mantenido que haría «lo correcto» si la situación de seguridad se deteriorara, considera que el fin de semana de MotoGP en Catar es un ejemplo de cómo los dos últimos Grandes Premios pueden celebrarse según lo previsto.

Max Verstappen ya ha dejado claro anteriormente que siempre le gusta visitar Oriente Medio, pero que, dados los conflictos en la región, personalmente preferiría correr en otro lugar.

Es una opinión que el cuatro veces campeón del mundo sigue manteniendo, como quedó claro cuando Motorsport.com le preguntó en el paddock de Las Vegas sobre las próximas carreras en Qatar y Abu Dabi.

"Con las garantías que nos dan, también en conversaciones privadas, solo hay que dar por hecho que toda la información es correcta. Podría oponerme, pero tampoco tiene sentido hacerlo. Solo espero que todo salga bien".

Cuando se le señaló que sigue habiendo una diferencia entre lo que le dice la razón —dadas esas garantías— y lo que siente, Verstappen respondió durante la rueda de prensa con los medios holandeses: "¿Me siento bien al respecto? No. Preferiría quedarme en casa. Pero si nos dan todas las garantías de que es seguro, entonces no hay mucho negativo que pueda decir al respecto".

"Pero, ¿es agradable que sigan volando misiles por los países a tu izquierda, a tu derecha o por debajo de ti? No, eso desde luego no es agradable".

Verstappen tiene intención de viajar a la región, en parte porque Red Bull aún se juega algo con el tercer puesto en el campeonato de constructores y él, el subcampeonato. En MotoGP, Yamaha ya no tenía nada por lo que luchar y el fabricante japonés decidió no acudir a la carrera de Qatar, aunque fue una decisión también impulsada por las normas internas del fabricante, que prohiben a sus trabajadores viajar a zonas en conflicto bélico.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Ante la pregunta de si realmente se habría planteado quedarse en casa si no hubiera habido nada en juego para su equipo, Verstappen respondió: "Eso siempre es difícil de decir. Y, por supuesto, MotoGP también tuvo que ir allí un poco antes, durante una semana algo más incierta", dijo el holandés, refiriéndose a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Imola habría sido la opción preferida de Verstappen —al igual que para otros pilotos de F1—, pero el piloto de Red Bull concluyó subrayando que tiene que confiar en las garantías de seguridad que ofrece la F1.

"¿Hay posibilidad de que pase algo? Sí, claro. Pero también hay posibilidad de que pase algo aquí, en Las Vegas. Siempre se puede ver así".

"Es solo que el riesgo quizá esté un poco más cerca de ti allí, pero no hay mucho más que pueda decir al respecto. Solo esperamos que todo salga bien".

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