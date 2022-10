Cargar el reproductor de audio

El piloto neerlandés de Red Bull llegó al Gran Premio de Japón 2022 de la Fórmula 1 con un objetivo muy claro. Después de desaprovechar su primer 'match ball' en Singapur, el circuito de Suzuka le ofrecía su segunda oportunidad de alirón y, a diferencia del fin de semana anterior, aquí sí que dependía de sí mismo.

Pese a conseguir la pole position, la lluvia hizo acto de presencia el domingo y eso puso patas arriba los planes de Max Verstappen, sobre todo después de que la carrera se suspendiese durante más de una hora sin ni tan siquiera haber completado los primeros dos giros debido a las malas condiciones de la pista.

Por fortuna, la carrera pudo reanudarse, pero debido al límite de tiempo definido por el reglamento, los pilotos no pudieron superar el 75% de las vueltas programadas, lo que provocó que todos pensasen que no se repartirían el 100% de los puntos tras los cambios después de Spa 2021.

Sin embargo, eso no fue así y tanto la Fórmula 1 como la FIA aplicaron a raja tabla un reglamento que tenía alguna que otra laguna y Max Verstappen recibió 25 puntos, lo que sumado a la penalización de Charles Leclerc, que cayó del segundo al tercer puesto, le dio el título.

Helmut Marko, asesor del equipo austriaco, reconoció que, al igual que todos en Red Bull, no sabía que su piloto había conquistado el campeonato del mundo tras la carrera y reveló cómo tuvieron que enterarse: "Todavía no me lo puedo creer. Lo oímos por la megafonía, porque estaban felicitando a Max por ganar su segundo campeonato".

"Nuestros estrategas nos dijeron que Max se había quedado a un punto de conseguirlo. Fue una gran sorpresa, la verdad, una sorpresa agradable".

"Max está pilotando muy bien, incluso mejor que el año pasado. Todavía recuerdo cuando Max decía después de las primeras carreras: "He perdido 46 puntos y voy a necesitar más de 30 carreras para recuperarlos'... ¡Afortunadamente necesitó mucho menos!".

El asesor austriaco también aprovechó el momento para elogiar a Verstappen: "Max se ha vuelto un piloto mucho más tranquilo, relajado y maduro. El mejor ejemplo lo vimos en las primeras vueltas de Budapest o Spa".

"Siendo consciente de lo que puede hacer con su coche, dejó que sus rivales le pasaran en la salida y luego demostró su talento. Ha dado un gran paso adelante este año, pero veremos muchos más en el futuro, estoy seguro".

En referencia a la pregunta del millón, sobre si Max Verstappen, que ya tiene dos títulos en su haber, podría batir el récord de siete campeonatos de Michael Schumacher y Lewis Hamilton, dijo: "Yo pensaba que el récord de Michael nunca se batiría, pero Lewis ya lo igualó".

"Pero la verdad es que tienen que coincidir muchos factores para que eso sea posible".

"De todas formas, Max no es un tipo que piense en los récords. Puede que llegue un momento en el futuro en el que crea que ya ha hecho todo lo que quería hacer y decida terminar su carrera", concluyó el asesor de Red Bull.