Marko y el dominio de Red Bull F1: "Es Verstappen, no el RB19"

Si nada cambia, Max Verstappen parece estar destinado a ganar su tercer título mundial en la F1 y además con relativa facilidad. De los 12 grandes premios que ya se han disputado, el holandés ha salido victorioso en diez de ellos, mientras que Sergio Pérez sólo ha podido subir al escalón más alto del podio en dos ocasiones.

Aunque los Red Bull son primero y segundo en la clasificación del Mundial, es Verstappen quien lidera el campeonato con un generoso margen de puntos sobre Checo (125 en concreto). Además, incluso en las carreras, la diferencia entre ellos suele ser grande. En el último GP de Bélgica, por ejemplo, Verstappen salió sexto, le arrebató el liderato en la vuelta 17 y acabó cruzando la línea de meta con 22 segundos de ventaja.

No es ningún secreto que Helmut Marko, asesor de Red Bull, es un gran admirador del actual líder de la clasificación de pilotos. Fue él quien consiguió que debutara en la F1 cuando todavía era un chaval de 17 años.

Este año, Red Bull está recibiendo muchas críticas por su dominio, pero según Helmut Marko, son inmerecidas, ya que bajo su punto de vista solo Verstappen marca la verdadera diferencia.

"La superioridad viene de Verstappen, no del RB19", dijo el veterano asesor. "Compáralo con Pérez, que si te fijas en el ritmo de carrera, es sin duda uno de los cinco pilotos más rápidos. Su punto débil está en la clasificación. Pero la comparación directa muestra que Max es de media medio segundo más rápido en clasificación, a veces incluso más. Y en carrera más de lo mismo".

"El RB19 es actualmente el coche más rápido y versátil, eso es cierto. Lo que pasa es que ese gran dominio, que a veces suma medio minuto, viene de Verstappen", añadió.

Muchas voces también afirman que el RB19 se desarrolló totalmente al gusto del vigente campeón del mundo y eso es lo que ha provocado que el piloto mexicano no pueda luchar de tú a tú con el neerlandés en esta primera mitad de año, algo que explicó Marko.

"Max quiere mucho agarre delante, no puede tener subviraje. Verstappen no tiene problemas con que la parte trasera esté más suelta y a veces se mueva a 300 km/h, eso siempre lo tiene bajo control. A la mayoría de los pilotos les cuesta lidiar con un coche nervioso. Pero ahora vamos por el buen camino, porque hay una puesta a punto en la que Pérez también se siente bastante cómodo. Pero un coche rápido suele ser nervioso y, por tanto, no es fácil de conducir".

Preguntado directamente sobre si el coche se había desarrollado solo para Max Verstappen, Marko respondió: "No es el caso. A principios de 2022 el coche tenía sobrepeso y tendencia al subviraje debido a la distribución del peso. Con el downsizing, el coche ha vuelto a la tendencia del sobreviraje", explicó el asesor del equipo austriaco de Fórmula 1.

Christian Horner, Director Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultor, Red Bull Racing. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images