Marko compara a Verstappen con Senna y ve cuándo podría dejar la F1

Max Verstappen se ha convertido en todo un fenómeno de masas en la Fórmula 1 desde su llegada en la temporada 2015. El neerlandés se convirtió en el piloto más joven en debutar en la máxima categoría del automovilismo, además del más precoz en sumar puntos y en conseguir una victoria, cuando en el Gran Premio de España de 2016 subió a lo más alto en su estreno con Red Bull, con solo 18 años, 7 meses y 15 días.

A partir de ahí, el resto es historia. El holandés se consagró en 2021 tras cosechar su primer título mundial, derrotando en la última vuelta de la carrera final al todopoderoso Lewis Hamilton y su Mercedes, quienes habían abarcado todos los campeonatos desde el inicio de la era híbrida, además de hacer lo mismo en un 2022 en el que ha dominado sin oposición.

Por ese motivo, las personas dentro de su equipo lo ven como a otros mitos de la Fórmula 1, como el asesor de Red Bull, Helmut Marko, que lo comparó con el mismísimo Ayrton Senna. El brasileño está considerado como uno de los mejores pilotos que han pasado por el Gran Circo, y con sus tres mundiales y su triste final, es toda una leyenda para los aficionados.

Verstappen, con tan solo 25 años, ya ha cosechado su segundo campeonato consecutivo, y aún tiene un contrato en vigor que lo une a la escudería de las bebidas energéticas hasta el término de la campaña de 2028, tiempo suficiente como para batir muchos más récords.

Sin embargo, Marko advierte de que el neerlandés podría dejar la categoría en cualquier momento sin previo aviso, ya que superar las marcas de otros no es algo que le motive en exceso: "Queremos ganar más títulos juntos, pero dudo que veamos a Max [Verstappen] seguir compitiendo hasta que rompa todos los récords".

"Él puede hacerlo", dijo a Sport1. "Pero también puede hacer las maletas e irse cuando no tenga ganas, no importa lo que le ofrezcas, no se quedará si quiere irse, y eso podría suceder antes de lo que todos pensamos".

Sin embargo, el asesor austriaco alabó a su piloto: "No necesita tiempo ni vueltas para encontrar los límites, puede apretar de inmediato, tiene un talento natural que le permite tener una velocidad extraordinaria".

"Además de eso, tiene un gran control del coche, especialmente al límite, por eso lo comparé con Ayrton Senna en sus primeros años", explicó Marko. "Mi buen amigo Gerhard Berger dijo en ese entonces que eso era exagerar, pero hoy en día no se opone a la comparación entre Max y Senna".

