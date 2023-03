Cargar el reproductor de audio

Tras el GP de Bahrein, en el que Fernando Alonso acabó por detrás de los dos pilotos de Red Bull en el podio, el equipo de las bebidas energéticas bromeó con el parecido entre los dos coches. Su asesor, Helmut Marko, recordó que Aston Martin fichó a varios ingenieros de su escudería, insinuando que se habían llevado a Silverstone información de los de Milton Keynes. Unas palabras que ahora ha matizado.

"No sólo Fallows se ha ido a Aston Martin, sino también otros empleados", dijo Marko en Bahrein, sonriendo ante los micrófonos de Sky. "Obviamente tienen buena memoria". Más tarde, comentó: "Hoy hemos tenido tres Red Bull en el podio. Sólo que uno tenía un motor diferente". En la misma línea, y también sonriendo, Sergio Pérez dijo que era "bonito ver tres coches de Red Bull en el podio", antes de añadir, mirando a Alonso, que "todos somos pilotos de Red Bull".

Pero ahora, en una entrevista en el canal de YouTube de Formel1.de, el austriaco de 79 años deja claro que no habrá ninguna protesta contra Aston Martin y que no hay indicios ni pruebas de que los ex de Red Bull se llevaran datos a su actual equipo. "No, en absoluto. Y tampoco pretende ser una acusación", aclara. "Son comentarios jocosos. Si nos fijamos, el Aston Martin es el coche más parecido al Red Bull", defiende quitando hierro al asunto.

Lo cierto es que tan lógico es que Red Bull piense que el Aston Martin AMR23 es una copia de su coche, como cierto es que no es así. Aston Martin fichó a varios talentos de Red Bull, y en 2022 su coche fue bautizado como 'Red Bull verde' por los grandes parecidos. Sin embargo, este año han añadido ideas propias y se han inspirado en otras escuderías.

¿O acaso el comentario de Checo iba porque la novia de Alonso, Andrea Schlager, fue durante un tiempo presentadora de F1 del canal ServusTV de Red Bull?

En cualquier caso, Red Bull no quiere empezar una guerra de declaraciones, y desde Aston Martin tampoco quisieron contestar. A fin de cuentas, fue precisamente Red Bull el que provocó una aclaración por parte de la FIA tras la polémica que hubo en 2020 con el 'Mercedes rosa' de Racing Point, una situación que ahora se le habría vuelto en contra.

Por su parte, tras el GP de Bahrein, a Christian Horner le preguntaron si se arrepentía de haber dejado marchar a Dan Fallows. Y es que hay que recordar que si el genio aprendiz de Adrian Newey pudo incorporarse a Aston Martin ya durante el campeonato pasado fue porque ambos conjuntos alcanzaron un acuerdo. "No, porque tenemos un equipo maravilloso", dijo Horner. "Todo tiene que evolucionar, nada se detiene, creo que es halagador ver el parecido de ese coche con el nuestro, así que fue genial verlos a los tres en el podio", remató.