Maldonado: "¿Va a respetar Vettel órdenes en Ferrari? Yo no lo haría"

La noticia de que Vettel no renovará su vínculo con Ferrari más allá de 2020 generó un terremoto deportivo en el mundo de la Fórmula 1 y llega en un momento en que el campeonato de este año es una completa incertidumbre, pese el deseo de todos los involucrados de comenzar a competir a principios de julio.

Según la opinión de Pastor Maldonado, la confirmación por parte de Ferrari de la no renovación a Vettel ha llegado muy pronto y podría tener consecuencias si hay carreras en 2020.

"Cada cambio tiene su consecuencia. Yo creo que este anuncio llegó muy temprano. Y eso puede afectar a cómo se desenvuelve el equipo", dijo Maldonado a Motorsport.com a través de Instagram.

El venezolano recordó los momentos tensos vividos entre Vettel y su compañero de equipo, Charles Leclerc, en 2019, llegando incluso a no respetar órdenes del equipo como ocurrió en el GP de Rusia, y plantea que el alemán tranquilamente podría no hacer caso a lo que se le diga desde el muro de boxes ahora que se sabe fuera del equipo.

"El año pasado vimos problemas entre los dos pilotos. ¿Quién nos garantiza que no los va a haber este año si ya sabe Vettel que se va a ir? ¿Va a respetar Vettel las órdenes de equipo? No lo sabemos. Yo no lo haría. Eso puede ser una gran debilidad para el equipo. Ya lo fue el año pasado", opinó.

"Si esta temporada se reanuda va a ser un momento difícil para ambos. Porque el anuncio está hecho, ¿entonces cómo vas tú a correr de esa forma? Y, de igual manera, el trato del equipo hacia el piloto. Es difícil, esperemos que tenga un mejor futuro. Hay que respetar lo que ha logrado Sebastian en su trayectoria. Es una gran persona, un gran piloto y se merece un lugar importante en la Fórmula 1", añadió el ex piloto de Williams y Lotus.

En cuanto a la salida en sí de Vettel, Maldonado opina que el alemán tomó la decisión correcta porque ya no era bienvenido en Ferrari.

"Vettel estaba viviendo un momento negativo en el equipo. ¿Por qué un piloto vive un momento negativo? Eso lo vivió Juan Pablo (Montoya) en la época que fue a McLaren. Tú vives un momento negativo no solamente por ti, más bien es tu alrededor el que vive un momento negativo. Entonces cuando a ti no te quieren y no eres más bienvenido dentro de un equipo, lo mejor es tomar la decisión que él tomó", concluyó Maldonado.

