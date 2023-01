Magnussen, la presión y el miedo que le provocaba la Fórmula 1

Cargar el reproductor de audio

La carrera deportiva de Kevin Magnussen en la Fórmula 1 parecía haber llegado a su fin en 2020 cuando se vio obligado a dejar Haas al final de la temporada. Pero tras la rescisión del contrato de Nikita Mazepin a raíz de la invasión rusa de Ucrania, el danés regresó a la escudería americana con un contrato de varios años, causando una gran impresión en 2022.

El jefe del equipo Haas, Guenther Steiner, dijo a Motorsport.com en una entrevista que creía que Magnussen era "mentalmente mucho más fuerte" en esta etapa de su carrera, en parte debido a su mayor experiencia y a haber sido padre en los últimos años.

El propio Magnussen también dijo que notaba que sus propias expectativas y la presión habían disminuido, provocando un cambio en su mentalidad: "La mayor presión eran mis propias expectativas".

"Desde que era pequeño, pensaba que la vida giraba en torno a la Fórmula 1 y llegar a lo más alto. Pensaba que ser campeón del mundo de F1 era lo máximo que se podía conseguir en la vida, pero ahora me he dado cuenta de que eso no es así".

"Darme cuenta de eso me quitó parte de la presión y ha sido muy positivo. Ahora disfruto más".

"Cuando tenía esa mentalidad, siempre tenía miedo por el simple hecho de estar aquí por la presión que yo mismo sentía. Tenía miedo de no ser capaz de alcanzar la felicidad si no conseguía el éxito aquí, y por supuesto esa es una presión muy fuerte".

"Y luego está la presión del resto del mundo. Esta categoría es una competición muy dura en muchos sentidos".

"Creo que para mí ha sido positivo, mucha gente bromea diciendo que ser padre te hace perder una o dos décimas, pero no es así. Creo que es al revés", aseguró el danés.

Magnussen debutó en la máxima categoría del automovilismo en 2014 con McLaren y fue anunciado como la siguiente estrella que saldría de su programa de jóvenes pilotos tras conseguir un podio en su debut en Australia que le hizo creer que podía luchar por el campeonato.

Sin embargo, fue apartado del equipo tras una sola temporada y pasó un año en Renault antes de comenzar su primera etapa en Haas en el año 2017.

Completada su primera campaña tras su regreso, reconoció que ahora encontraba la Fórmula 1 "más fácil de disfrutar" y que su "amor por la categoría ahora es mayor".

"Ya no existe ese gran peso que antes tenía sobre mis hombros".

"Por supuesto, sigo teniendo grandes expectativas en mí mismo, y también grandes ambiciones, pero es diferente, también están bien ese tipo de cosas. Estoy contento", concluyó Magnussen.

