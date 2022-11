Cargar el reproductor de audio

En estos momentos, Haas se encuentra en la recta final de la elección del piloto que conducirá el segundo monoplaza de la escudería americana para 2023, y todo parece indicar que Mick Schumacher y Nico Hulkenberg son los principales candidatos.

La posible elección del veterano piloto alemán ha creado alguna que otra duda, ya que Magnussen, que tiene contrato para 2023, sería su compañero y no hay que olvidar que ambos han tenido sus más y sus menos en el pasado.

El encontronazo más famoso y sonado entre estos dos pilotos llegó en el Gran Premio de Hungría de 2017, cuando el danés le dijo a Hulkenberg "chúpame las pelotas" después de un acalorado duelo en pista en las últimas vueltas de la carrera.

Cinco años después, es poco probable que todavía existan tensiones relacionadas con aquel suceso, tal y como el propio Magnussen reconoció recientemente. Además, el danés dijo que tener a un piloto a su lado con la experiencia que tiene Hulkenberg sería algo positivo.

"Creo que ya he dicho muchas veces que no tengo ningún problema con Nico", explicó el de Haas.

"En realidad le respeto mucho como piloto de carreras. No le conozco como persona, pero como piloto siempre le he respetado mucho. Así que no tendría ningún problema con él".

"Pero no tengo ninguna opinión sobre si debería o no estar en el segundo coche del equipo. Mick está haciendo un buen trabajo en estos momentos. Tuvo algunos problemas al principio del año y algunos accidentes preocupantes, pero sin duda ahora está siendo más rápido", añadió el danés.

Desde que se quedó sin asiento, Hulkenberg ha sido una gran pieza de recambio para la F1, hizo dos apariciones en 2021 junto a Racing Point y otras dos en 2022 al volante del Aston Martin de su compatriota Sebastian Vettel en los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí.

Como piloto reserva de Aston Martin, su posible nuevo vínculo con Haas ganó mucho protagonismo recientemente cuando el equipo de Silverstone anunció a Stoffel Vandoorne como nuevo piloto reserva para 2023, junto a Felipe Drugovich.

En declaraciones a Servus TV durante el fin de semana del Gran Premio de México, Hulkenberg dijo que era optimista en relación a las conversaciones con Haas, aunque también quiso dejar claro que todavía no se había concretado nada.

"Al final, no es mi decisión", dijo. "No la estoy tomando yo. Todavía estamos en conversaciones y soy relativamente optimista, pero habrá que tener un poco de paciencia".

A su vez, Mick Schumacher es consciente de que se le está acabando el tiempo para impresionar a los máximos responsables de Haas y convencerles de que su mejor opción es renovar su contrato para una temporada más, es decir, para 2023. Sin embargo, el joven alemán cree que no tendría sentido distraerse con algo que no puede controlar.

"Estoy aquí para hacer mi trabajo, y estoy aquí para hacerlo lo mejor posible", dijo en México. "Así que en eso es en lo que me estoy centrando principalmente, en lo que yo controlo".

"Sólo intento hacerlo lo mejor posible, y para eso estoy aquí", concluyó el hijo del todavía piloto más laureado de todos los tiempos, junto a Lewis Hamilton, Michael Schumacher.