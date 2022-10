Cargar el reproductor de audio

Sebastian Vettel tuvo que encontrar los huecos donde no los había en las últimas vueltas de la carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2022 de la Fórmula 1 después de que una parada en boxes demasiado lenta le hiciera perder mucho tiempo y retroceder hasta la 13ª posición, cuando había estado rodando de forma constante en la sexta y séptima plaza.

En los últimos giros del evento, el piloto alemán se enzarzó en una lucha titánica contra el Haas de Kevin Magnussen por la octava posición, que a la postre sería un séptimo puesto tras la sanción impuesta a Fernando Alonso por "pilotar un coche inseguro" durante varias vueltas.

Tras varios intentos fallidos y frustrado por la falta de velocidad de su Aston Martin, Vettel atacó al danés por el exterior de una de las zonas más reviradas del último sector y consiguió un adelantamiento que dejó sin palabras al piloto de la escudería americana.

"Fue una batalla increíble. Por supuesto que estoy enfadado por haber perdido, pero tengo que decir que esta pelea ha sido una de los mejores de mi carrera deportiva", dijo el piloto de nacionalidad danesa a Speed City Broadcasting.

"La forma en que conducía [Vettel] era increíble. De hecho, incluso me siento honrado de poder haber luchado de tú a tú contra un piloto así. Fue increíble, y aproveché para coger y absorber experiencia", explicó Magnussen, que se deshacía en elogios hacia el veterano piloto alemán.

Sebastian Vettel confirmó hace algunos meses que esta sería su última temporada formando parte de la parrilla de la Fórmula 1, pero Magnussen explicó que por la forma en que pilotó en esas últimas vueltas en el Circuito de las Américas, no parecía ser un piloto que vaya a retirarse.

"No me hizo sentir que estaba en el final de su carrera deportiva. Estaba pilotando muy bien, pero obviamente no estoy contento conmigo mismo por haber perdido la posición en la última vuelta. Pese a todo, estoy contento con los puntos logrados y orgulloso del trabajo del equipo".

El piloto danés fue el único que realizó una sola parada en el GP de Estados Unidos, una estrategia que, aunque parecía complicada de llevar a cabo, fue lo que finalmente le devolvió a la zona de puntos después de siete grandes premios con el casillero a cero.

"Fue duro, pero el equipo me dio toda la información que necesitaba para llegar hasta el final así, y no podría haberlo hecho sin ellos".

"Gracias a su preparación y a su información en todo momento, hemos podido hacerlo. Estoy muy orgulloso. Además, este fin de semana hemos anunciado que MoneyGram será nuestro nuevo patrocinador principal para el próximo año, así que no podía llegar en mejor momento".

