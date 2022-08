Gasly y su llamada telefónica de 90 minutos con Vettel

Cargar el reproductor de audio

Tras el anuncio de la retirada de Sebastian Vettel de la Fórmula 1 al final de la temporada 2022 en el pasado Gran Premio de Hungría, algunos pilotos se han pronunciado y han contado algunas de las vivencias que han pasado con el alemán.

Uno de ellos fue Pierre Gasly que, en su aventura con la familia Red Bull, compartió momentos con el cuatro veces campeón del mundo en una "estrecha relación" entre ambos.

El francés reconoció que la categoría "echará de menos" al germano, porque es una "leyenda del deporte", y el actual piloto de AlphaTauri ve en el de Heppenheim a todo un mentor en el Gran Circo por sus éxitos y cómo le ha ayudado.

"Si solo miras los números, las victorias y las poles, es alguien muy respetado en el paddock, así que todos lo echarán de menos", dijo. "Cuando me uní al programa de Red Bull, tuve la oportunidad de estar a su lado en su última temporada allí, y pude ver lo mucho que se esforzaba y lo comprometido que estaba con el equipo".

Además, Pierre Gasly contó una curiosa anécdota cuando se convirtió en campeón de la GP2, y protagonizó una llamada telefónica con Sebastian Vettel, que en principio sería de cinco minutos, pero que finalmente fue de una hora y media.

"Siempre recuerdo cuando gané mi título de GP2 y no pasé a la Fórmula 1, estaba en Singapur, y recuerdo haberlo llamado una noche. Eran cinco minutos para que me diera su opinión y conocer su punto de vista sobre las cosas, para pedirle consejos y cómo afrontar la situación con Red Bull, pero se convirtió en una conversación de una hora y media".

"En ese momento era piloto de Ferrari, por lo que no debería de haber sido una prioridad hablar conmigo, pero aun así, se tomó esa hora y media para conversar y aconsejarme sobre cómo manejar la situación con Red Bull para mejorar", reveló el galo.

"Siempre le estaré muy agradecido por ello, y después de eso tuvimos una relación bastante estrecha, creo que es un piloto fantástico, pero también una gran persona", continuó Gasly.

El francés pasó una dura etapa como compañero de Max Verstappen en la escudería de Milton Keynes, y aunque dijo que nunca hablaron sobre lo que sucedió durante el transcurso de esa media temporada, afirmó que luego intercambiaron algunas palabras.

"No en ese momento, pero después, por supuesto, hablamos algunos días sobre ello, pero nunca en profundidad", reconoció al de AlphaTauri.

Su único triunfo en la máxima categoría del automovilismo sigue siendo recordado por todos en el paddock, y no podía faltar la llamada de Sebastian Vettel para felicitarlo: "Me llamó tras mi victoria en Monza, y me dijo que se alegraba por Franz [Tost, jefe del equipo], él había ganado también en lluvia y en seco, en dos condiciones diferentes [en referencia al GP de Italia de 2008]".

"Se alegró mucho por mí, creo que siempre nos hemos llevado muy bien, algo de nuestro carácter es parecido, por eso pienso que nos respetamos mucho", indicó Gasly.

Sin embargo, el alemán no fue la única sorpresa que se encontró al teléfono después del Gran Premio de Italia de 2020, y es que el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, quiso hablar con él.

"Lo del presidente francés fue bastante inesperado. Me llamó en medio de la rueda de prensa, así que no cogí la llamada. Cuando salí, vi que me dejó un mensaje de voz, y fue un poco raro escucharlo y llamarme por mi nombre diciendo: 'hola, soy el señor Macron, su presidente'. Eso me puso la piel de gallina", concluyó Gasly.

