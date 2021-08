Licencia de circuitos FIA: requisitos para ser sede de F1 y más

Solo los circuitos que consiguen la máxima licencia de la FIA pueden albergar carreras de Fórmula 1. Pero, ¿qué se necesita para obtener ese Grado 1?

Todas las carreras autorizadas por la FIA, desde la F1 hasta Rallycross, deben tener lugar en circuitos con licencia, y hay diferentes niveles de licencia necesarios para albergar diferentes categorías.

Las licencias de circuito van desde el Grado 1 (la categoría más alta) hasta el Grado 6 (la categoría más baja), con varias subcategorías en el medio. Se requiere una licencia de Grado 1 para realizar una carrera de F1.

Existe una larga lista de criterios que un circuito debe cumplir para obtener una licencia de Grado 1: la pista en sí debe cumplir con varios estándares y las instalaciones que lo rodean también deben cumplir con diversos requisitos mínimos.

Se deben realizar inspecciones obligatorias para ratificar la licencia de una pista, y cuanto mayor sea la nota requerida, mayor será la tarifa que deberá pagar el circuito. Actualmente hay 37 circuitos (y 45 diseños en total en esos circuitos) en 24 países que tienen licencia para celebrar un gran premio de Fórmula 1.

Categorías de licencia de circuitos de carreras

Grado Coches 1 Grupo D (FIA International Formula) y Group E (Formula libres) coches con una relación peso/potencia inferior a 1kg. También coches históricos, incluidos Fórmula 1 de después de 1985. 1T Test de coches de de F1 anteriores como se define en el Reglamento Deportivo de Fórmula 1 de la FIA 2 Coches del Grupo D y del Grupo E con una relación peso/potencia de 1 a 2 kg. Algunos coches históricos 3 Coches de la categoría II con una relación peso/potencia de 2 a 3 kg. Algunos coches históricos 3E Coches eléctricos con una relación peso/potencia de 2 a 3 kg 4 Coches de la categoría I, más coches de la categoría II con una relación peso/potencia de más de 3kg. Algunos coches históricos 5 Coches de energía alternativa 6A Autocross 6R Rallycross 6G Ice Racing

Para albergar un gran premio de F1, los circuitos deben cumplir con las pautas de la FIA, cientos de páginas con reglas que cubren absolutamente todo, desde las dimensiones de la pista hasta el tipo de medicamentos almacenados en el centro médico.

En términos generales, las categorías más altas se distinguen por el peso de los coches que van a competir en un circuito en relación con la potencia que producen. Como los coches de F1 producen alrededor 1000 CV actualmente y pesan al menos de 749 kg, se requiere una licencia de Grado 1 para competir.

En categorías donde los coches son más pesados y menos potentes, se necesita una licencia más baja. Sin embargo, si una pista tiene una licencia de Grado 1, también automáticamente tiene licencia para los grados inferiores al 1, con la excepción del Grado 6, que se centra en las competiciones todoterreno.

Una vez que se ha otorgado una licencia, generalmente es válida por tres años a partir de la fecha de la inspección final. Los circuitos ovalados, como los que se ven en el calendario de IndyCar, están prohibidos en los eventos de la FIA a menos que se hayan presentado los reglamentos técnicos para su aprobación.

¿Qué circuitos tienen licencia Grado 1 para la Fórmula 1?

Todos los circuitos del calendario 2021 de Fórmula 1, menos uno, tienen la licencia de Grado 1 necesaria para realizar una carrera de F1 (el Circuito de Yeda, de Arabia Saudí, es la excepción, ya que aún no está construido). Sin embargo, hay muchas pistas que tienen la licencia y no albergan la F1, aunque pueden ser un buen plan 'B' para la categoría.

Eso es algo que vimos en 2020 y 2021, donde la F1 tuvo que encontrar circuitos que no estaban en los calendarios originales para sustituir a carreras que habían sido canceladas. La licencia de Grado 1 significa que la pista cumple con todos los criterios para realizar una carrera, pero quizás no sea sede de la F1 por motivos económicos, dificultades de programación, falta de interés o cualquier otro motivo.

La pandemia y lo que generó en 2020 también hizo que algunos circuitos no renovaran su licencia de Grado 1 tras la cancelación de sus carreras, y cinco pistas perdieron su licencia en 2020:

Chang circuit , Tailandia

, Tailandia Circuit Ricardo Tormo , España

, España Circuit Gilles Villeneuve , Canadá

, Canadá Shanghai International Circuit , China

, China Sepang International Circuit, Malasia

Sin embargo, perder la licencia no significa que el circuito nunca pueda celebrar otra carrera, ya que las pistas pueden renovar la licencia si así lo desean.

La lista completa de pistas que son sede de la F1 y las que podrían albergar carreras de F1 son:

Dimensiones de la pista necesarias para un circuito de F1

No hay reglas que dicten qué forma debe tener una pista, pero hay una serie de regulaciones que los circuitos deben cumplir. Las rectas no pueden tener más de 2 km, por ejemplo, y las pistas deben tener al menos 3,5 km de longitud en total. La única excepción es el Gran Premio de Mónaco, que se queda corto, con 3.337 km.

Se recomienda que los circuitos nuevos no superen los 7 km de longitud. Las pistas permanentes deben tener al menos 12 metros de ancho en todos los puntos, aunque hay algunas formas de evitar eso para las pistas temporales y las que albergan competiciones nacionales de forma habitual. Por ejemplo el circuito urbano temporal de Bakú, tiene 7,6 metros de ancho en su punto más estrecho.

Mientras tanto, la parrilla de salida debe tener al menos 15 metros de ancho, y el ancho de la pista debe mantenerse en la primera curva para minimizar el riesgo de accidentes en la primera vuelta. La primera curva debe tener un cambio de dirección de al menos 45 grados, con un radio inferior a 300 metros.

Las posiciones de la parrilla deben estar separados por 6 metros, aunque para F1 eso se eleva a 8 metros. La FIA dice que la línea de salida debería "preferiblemente" estar a al menos 250 metros antes de la primera curva.

El pitlane también está sujeto a un ancho mínimo: debe tener al menos 12 metros de ancho y ser adyacente a la recta de salida y llegada. Los puntos de entrada y salida de boxes no pueden interferir con la trazada normal de la pista para que los coches no se choquen al reincorporarse saliendo de boxes.

Si eso no suena lo suficientemente exhaustivo, las pautas de la FIA también dicen que los cambios en el ancho a lo largo de la pista deben ser lo más graduales posible.

La FIA también entra en detalles sobre la pendiente de los circuitos, que debe ser adecuada para el rendimiento de los coches que utilizan la pista. La pendiente de la recta de salida y llegada (recta principal) no puede superar el 2%, y no debería cambiar en zonas de frenado a alta velocidad o en curvas con un alto nivel de aceleración.

El peralte (curva en bancada) no debe exceder los 5,7 grados, aunque la FIA permite "posibles excepciones en casos especiales". Las curvas 3 y 14 de la pista renovada en Zandvoort son dos de esos ejemplos, con un peralte de 18 y 19 grados respectivamente. Aunque ya no está en el calendario de F1, el circuito de la F1 en el Indianapolis Motor Speedway presenta una curva de nueve grados y sigue siendo un lugar catalogado de Grado 1.

Barreras de neumáticos

Barreras necesarias para los circuitos de la Fórmula 1

La FIA dice que el diseño de la pista, la topografía, las líneas de carrera (trazadas), la velocidad y las estructuras fuera del circuito deben tenerse en cuenta al decidir qué tipo de barrera usar como primera línea de protección.

Se necesita una barrera para absorber la energía de un monoplaza que llega descontrolado a gran velocidad, o se requiere un área de salida para dar a los pilotos espacio para recuperar el control. Esas pueden variar de 30 a 100 metros de profundidad, dependiendo de las velocidades de giro previstas en cualquier sección de la pista.

No hay una regla establecida sobre el tipo de barrera que debe usarse en una curva o al final de una recta, pero la FIA sugiere que una combinación de césped, escapatoria de superficie sellada, lechos de desaceleración, barreras de frenado, y, cuando sea necesario, se pueden colocar barreras absorbentes de energía o una combinación de ellas.

Cuando se considera que el riesgo de un accidente es bajo, se necesita una barrera vertical, como una barandilla de metal. En las zonas de mayor riesgo, como al final de una recta, se requieren barreras de absorción de energía más sofisticadas. Una de las más comunes son las barreras Tecpro, que están hechas de una combinación de espuma y acero y se pueden organizar como piezas en un rompecabezas para adaptarse a cualquier tipo de pista.

Una de las condiciones para obtener una licencia de la FIA es que todas las superficies de la pista, barandillas, barreras de neumáticos, vallas, bordillos, desagües, caminos de servicio, escapatorias de grava y barreras deben revisarse y mantenerse regularmente. También es necesario instalar una protección adecuada de las áreas de espectadores y las tribunas.

Drenaje de los circuitos de F1

Los circuitos generalmente están diseñados para que el agua de lluvia se drene naturalmente del circuito, y en las rectas, la FIA dice que estas pendientes deben estar entre 0.9 y 1.7 grados medidos de un lado a otro o desde el centro del circuito hasta cada borde.

En áreas de un circuito donde se sabe que el agua se acumula durante las fuertes lluvias, los organizadores pueden hacer ranuras en la superficie del asfalto para desviar el agua de la pista, siempre que se proporcione a la FIA evidencia de dónde fluirá el agua superficial.

Centro médico

Centro médico en los circuitos de F1

Dado que los pilotos pueden correr un alto riesgo de sufrir lesiones en caso de un accidente a alta velocidad, un centro médico permanente es obligatorio para los circuitos de grado 1, 2, 3 y 4, mientras que los grados 5 y 6 solo requieren una instalación temporal.

Para los eventos de F1, WEC y WRC, el centro médico debe incluir al menos dos médicos competentes en reanimación y al menos dos cirujanos. Uno debe ser hábil en el tratamiento inicial de quemaduras y otro debe ser capaz de gestionar lesiones de columna y conmociones cerebrales. Varios miembros del equipo médico deben hablar bien inglés y todos deben tener experiencia en el trato con pacientes traumatizados.

También existen requisitos mínimos para el botiquín médico: incluyen equipo para asegurar la vía aérea superior del piloto, dispositivos para detener hemorragias, ventiladores mecánicos y monitores de frecuencia cardíaca, entre muchos otros elementos que salvan vidas. También se enumeran las reservas de oxígeno, una tabla espinal, equipos de rayos X y ultrasonido.

Mientras tanto, la FIA proporciona una lista de medicamentos que deben almacenarse en el centro médico. Estos son necesarios para tratar problemas respiratorios, cardiovasculares, epilepsia y muchas más cosas.

Otras reglas y requisitos para lo circuitos de F1

La FIA tiene una fórmula para calcular el número máximo de coches (N) que pueden participar en una carrera en función de la longitud (L) y la anchura (W) del circuito, la duración de la carrera (T) en sí y la categoría de coches (G) que compiten en ella. A todos estos factores se les asigna un número de coeficiente basado en dónde se encuentran dentro de las tablas específicas de la FIA, y luego se multiplican los números para tener una respuesta final.

La fórmula es algo así: N = 0.36 x L x W x T x G

Por lo tanto, las 6 horas de Silverstone serían así: 0,36 x 17 x 10 x 1,4 x 0,7 = 59,976.

Eso significa que 60 coches podrían participar en un evento del Campeonato Mundial de Resistencia en Silverstone. La cantidad máxima de coches permitidos en los entrenamientos está limitada a un 20% más de lo que se permitiría en la carrera.

Sin embargo, esa fórmula no se aplica a F1, que usa sus propias reglas para calcular el número máximo de participantes permitidos.

La FIA también deja claro que los carteles publicitarios alrededor del exterior de la pista deben ser estables y seguros, y no deben interferir con la visibilidad de los pilotos, oficiales o comisarios de ninguna manera. No se permite que las superficies de las pistas tengan anuncios, y cualquier anuncio en las escapatorias no debe reducir la resistencia al deslizamiento que frena a los coches en caso de una colisión.

Más allá de la pista en sí, las áreas públicas accesibles para los aficionados deben atender a los visitantes con discapacidad. Como mínimo, la FIA sugiere instalar un área de observación designada para espectadores con discapacidad, instalaciones sanitarias especializadas, lugares de estacionamiento reservados y caminos pavimentados que permitan a las personas en sillas de ruedas moverse.

El Rallycross y Autocross están sujetos a diferentes reglas en lo que respecta al trazado de la pista: los circuitos deben tener entre 800 metros y 1.400 metros de longitud y entre 10 y 25 metros de ancho.