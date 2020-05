La Fórmula 1 anuncia una disminución masiva de los ingresos en 2020

Los ingresos de enero a marzo han pasado de los 246 millones de dólares (228 de euros) en el mismo trimestre de 2019 a sólo 39 millones (36) este año, en el período que solo se debían haber celebrado las carreras de Australia y Bahréin.

Aunque estos eventos habrían pagado por adelantado las tasas para organizar el gran premio, la F1 ha dejado claro que no ha reconocido los pagos como ingresos, y ha hecho lo mismo con los acuerdos de televisión y la mayoría de los contratos de patrocinio.

Los ingresos primarios, que incluyen las tasas de las carreras, los contratos televisivos y los patrocinios se redujeron de 198 millones de dólares a 13, contando sólo algunos elementos de patrocinio. Otros ingresos cayeron de 48 millones de dólares a 26.

Los ingresos generales de operaciones han pasado de una pérdida de 47 millones de dólares para enero-marzo de 2019 a una pérdida de 137 millones de dólares este año.

Liberty Media señaló: "Dado que no se celebraron eventos durante el primer trimestre de 2020, los ingresos primarios de la F1 consistieron solamente de elementos de contratos de patrocinio asociados a derechos que no son de carreras y que fueron reconocidos durante el período, y no se reconocieron las tasas de promoción de las carreras ni las tasas de transmisión de TV".

"De manera similar, otros ingresos de la F1 disminuyeron debido a que no se reconocieron ingresos del Paddock Club y otras actividades basadas en eventos y actividades de producción de televisión. Actualmente contamos con que no haya carreras en el segundo trimestre de 2020."

La F1 logró reducir sus costes operativos durante el primer trimestre de 52 millones de dólares a 43. Esto fue a pesar de los costes de transportar todo el material a Australia y el hecho de que la licencia del personal –que ve los costes salariales subvencionados por el gobierno del Reino Unido– no comenzó hasta abril, y por lo tanto tendrá un impacto en el segundo trimestre.

Oficialmente no se han hecho pagos a los equipos, ya que la contabilidad de la F1 los registra cuando se celebran las carreras. El año pasado los equipos recibieron 93 millones de dólares en el período enero-marzo.

Liberty Media explicó: "No se registró ningún pago a los equipos ya que dichos pagos se reconocen de forma prorrateada en todas las carreras del calendario. Otros gastos de los ingresos de la F1 son de naturaleza muy variable y se relacionan directamente con las oportunidades de ingresos".

"Estos costes disminuyeron principalmente debido a que no hubo carreras y al aplazamiento de los gastos no críticos. Se incurrió en ciertos costes durante el primer trimestre en previsión del inicio de la temporada de carreras de 2020, incluidos los gastos de flete, viaje y técnicos relacionados con el Gran Premio de Australia, que se canceló en la víspera del evento".

"La F1 aplicó ciertas medidas de reducción de costes, incluyendo reducciones salariales y permisos apoyados por el gobierno del Reino Unido que afectaron aproximadamente al 50% de su base de empleados, a partir del 3 de abril de 2020, lo que no influyó en los resultados del primer trimestre, pero afectará el segundo trimestre", agregó

El mes pasado Liberty cambió activos entre sus divisiones para dar a la F1 1.400 millones de dólares extra con los que sobrellevar la crisis, y la compañía sigue siendo optimista.

"Estamos agradecidos a la FIA, los equipos, los promotores, nuestros empleados y otros socios clave por su apoyo y esfuerzos durante este momento tan difícil", dijo el jefe de la F1, Chase Carey.

"Estamos avanzando con nuestros planes para 2020, mientras trabajamos para fortalecer el futuro a largo plazo de la Fórmula 1 a través de nuevas regulaciones técnicas, deportivas y financieras que mejorarán aún más la competición y la acción en la pista y la convertirán en un negocio más rentable para todos los involucrados".

Galería Lista Mercedes 1 / 10 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Pago 2019: $4.838.348

Pago 2020: $5.490.812 Ferrari 2 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pago 2019: $3.663.222

Pago 2020: $3.360.261 Red Bull 3 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pago 2019: $2.833.454

Pago 2020: $2.876.280 Renault 4 / 10 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pago 2019: $1.212.131

Pago 2020: $1.062.742 Haas 5 / 10 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Pago 2019: $1.053.820

Pago 2020: $712.273 McLaren 6 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pago 2019: $884.591

Pago 2020: $1.363.144 Racing Point 7 / 10 Pago 2019: $830.001

Pago 2020: $962.608 Alfa Romeo 8 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pago 2019: $808.165

Pago 2020: $873.600 Toro Rosso 9 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pago 2019: $726.280

Pago 2020: $1.029.364 Williams 10 / 10 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Pago 2019: $584.346

Pago 2020: $562.07

