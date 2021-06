Hamilton: "Pirelli no tuvo la culpa en Bakú; la FIA debe vigilar"

Max Verstappen y Lance Stroll abandonaron el GP de Azerbaiyán hace dos semanas cuando sus neumáticos traseros izquierdos reventaron en la larga recta de meta.

La conclusión de la investigación de Pirelli sobre los fallos dijo que las "condiciones de carrera" habían sido las culpables de los problemas, pero no profundizó en los problemas principales.

Sin embargo, la rápida respuesta de la FIA de aumentar la presión de los neumáticos y los controles de temperatura para el Gran Premio de Francia de este fin de semana sugiere que los equipos han encontrado formas de eludir los límites de las presiones establecidos por el fabricante.

Red Bull y Aston Martin han sido firmes al afirmar que siguieron las directrices de Pirelli sobre los parámetros de funcionamiento, pero Hamilton sugirió antes del GP de Francia que las causas de los fallos podrían deberse a lo que sus rivales han estado haciendo.

"Como sabéis, cada fin de semana, cuando hay un fallo, siempre es porque suben las presiones, así que eso te dice algo", dijo.

"La mayoría de las veces, es porque los neumáticos no están funcionando a las presiones que se piden. Nosotros no hemos tenido ningún problema con nuestros neumáticos. Creo que han hecho un gran trabajo con ellos este año, son más robustos que antes, y pienso que en este caso concreto, Pirelli no tiene la culpa".

Hamilton dijo que recibió con satisfacción el aumento de los controles sobre los neumáticos que la FIA introducirá en Paul Ricard, ya que sugirió que el organismo rector no había sido lo suficientemente estricto en la vigilancia ante posibles infracciones en el pasado.

"Al final, la seguridad es siempre la prioridad", dijo. "Para mí y para mi equipo, ha habido reglas y directrices claras en cuanto a dónde tenemos que trabajar".

“Me sorprendió mucho, naturalmente, ver que ellos [la FIA] tuviera que aclararlas, porque obviamente quiere decir que se podía sacar lo que se quisiera de ello".

"Estoy contento de que hayan reconocido que necesitan aclararlo, y creo que lo que es realmente importante a partir de ahora es cómo lo vigilan, porque no lo han hecho en cuanto a cómo se utilizan los neumáticos, la presión, la temperatura... y tenemos que hacerlo mejor”.

"Es estupendo que hayan hecho una directiva técnica, pero ahora se trata de la acción. Tenemos que ver que realmente la sigan y estén muy atentos para asegurarse de que es igual en toda la parrilla”.

Las primeras fotos de la F1 en Paul Ricard

