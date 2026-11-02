Fórmula 1 GP de México

Leclerc responde a Hamilton: "Lo que hizo él también estuvo muy al límite"

Charles Leclerc ha explicado los motivos por los que tanto él como Ferrari decidieron no devolver el liderato después de adelantar ilegalmente a su compañero de equipo Lewis Hamilton.

Benjamin Vinel Stuart Codling

Publicado: 2 nov 2026, 10:46

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El piloto de Ferrari en Fórmula 1, Charles Leclerc, ha profundizado en su polémica actuación durante el Gran Premio de México, concretamente en la forma en la que le arrebató el liderato a Lewis Hamilton y consiguió mantenerlo.

Leclerc luchó por la primera posición con su compañero de equipo, que salía desde la pole, en los primeros metros de la carrera, aunque Hamilton logró mantenerlo a raya durante la primera secuencia de curvas. El monegasco lanzó entonces un ataque por el exterior de la curva 4, pero, aunque llegó por delante al vértice, ambos pilotos frenaron demasiado tarde y terminaron completamente fuera de la pista.

Hamilton regresó al trazado y perdió una posición frente a Max Verstappen, mientras que Leclerc se saltó la curva 5 y se mantuvo en cabeza. Al haber obtenido una ventaja duradera por superar los límites de la pista, se esperaba que devolviera la posición a su compañero de equipo, pero eso también habría supuesto ceder una plaza al piloto de Red Bull.

Finalmente, Leclerc decidió mantenerse por delante de sus rivales y recibió una sanción de cinco segundos por la infracción.

"Lewis y yo intentamos frenar muy tarde, ninguno de los dos conseguimos tomar la curva y, obviamente, yo me salté la pista", relató el monegasco.

"Al final, después de la curva 5, Max se había colocado entre nosotros, lo que hizo que la situación fuera todavía más confusa. Y, hablando con el equipo, no recibí unas indicaciones demasiado claras. Creo que la situación era lo suficientemente confusa como para mantener la posición, aunque esperaba algún tipo de sanción. Después cumplimos la penalización".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Hablamos brevemente con el equipo para intentar entender qué debíamos hacer. Pregunté: '¿Qué hago ahora?'. Siempre es muy complicado. Evidentemente, en esa situación tienes que hacer algo, pero ¿debes colocarte segundo o tercero? Al final seguí adelante. Está claro que será un tema de conversación en la próxima reunión de pilotos".

La decisión provocó el enfado de Hamilton, que se quejó repetidamente por radio a su ingeniero de carrera, Carlo Santi.

"El problema es que él tiene aire limpio y no tiene que gestionar como el resto de nosotros. Simplemente debería devolver la posición", dijo sobre Leclerc, antes de insistir: "Los comisarios prácticamente le están regalando esta victoria a Charles".

Más allá de la polémica maniobra de Leclerc para conservar el liderato, el incidente entre ambos compañeros de equipo se produjo en una temporada en la que ya han existido algunos momentos de tensión entre los dos pilotos de Ferrari.

Lee también:

Preguntado por las normas de comportamiento en pista dentro de la escudería, el piloto de 29 años restó importancia a lo sucedido.

"Quiero decir, estamos luchando por la victoria, así que, por supuesto, tanto él como yo vamos a dejar muy poco margen. Al final, los dos cometimos un error al llegar a la curva 4. No es que nos tocáramos ni nada parecido. Los dos nos fuimos rectos y eso le dio a Max la oportunidad de adelantarnos".

"No creo que deba ser un tema de conversación tan importante. Por supuesto, estuvimos muy cerca entre las curvas 1 y 3, pero era algo que esperaba en una lucha por el liderato. En la curva 5 ambos cometimos un error, yo lo pagué con una sanción y después se puede discutir si fue suficiente o no. Y Lewis pagó las consecuencias a la salida de la curva 5 con Max".

Cuando le insistieron sobre si él y Hamilton necesitaban establecer más normas de cara al futuro, Leclerc reflexionó:

"Obviamente hablaremos de ello. No sé si estaba muy descontento con lo que hice, porque también me pareció que lo que hizo él estuvo muy al límite. Creo que quizá estaba más enfadado con toda la situación, con cómo se gestionó lo sucedido en las curvas 4 y 5, con la sanción y todo lo demás. Así que es algo de lo que hablaremos, sin duda".

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

A partir de ese momento, Leclerc se centró en intentar escaparse de Verstappen para minimizar las consecuencias de su penalización. Al final de la vuelta 24 había ampliado su ventaja hasta los 5,243 segundos, pero, cuando llegó el momento de entrar en boxes, con el Red Bull siguiendo sus pasos, el neerlandés ya había reducido la diferencia en unas décimas.

Finalmente, aquello no cambió el desenlace. La parada en boxes de Leclerc fue 6,3 segundos más lenta que la de Verstappen, de los cuales 1,3 segundos no se explicaban por la sanción. De esta manera, el cuatro veces campeón del mundo se colocó cómodamente en cabeza.

La carrera de Leclerc fue de mal en peor en la segunda salida, después de la bandera roja provocada por el accidente de Valtteri Bottas. El monegasco sufrió un fuerte bloqueo de ruedas que dañó los neumáticos de su SF-26, especialmente el delantero izquierdo.

"Creo que teníamos un ritmo bastante bueno, pero, por desgracia, después de la segunda resalida todo se complicó un poco más", lamentó.

"Había muchas virutas de goma en el lado derecho de la pista y, cuando frené, aunque no apliqué demasiada presión sobre el pedal, bloqueé inmediatamente y llegué hasta la lona de los neumáticos. Así que el último stint fue muy complicado".

Como consecuencia, Leclerc terminó cruzando la línea de meta en cuarta posición, aunque consiguió sumar su sexto resultado consecutivo entre los cuatro primeros clasificados.

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