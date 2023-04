Charles Leclerc pide que los aficionados de F1 dejen de acosarle

Cargar el reproductor de audio

No es ningún secreto que Charles Leclerc es uno de los pilotos de la actual parrilla de la Fórmula 1 que más pasiones levanta entre los aficionados. El monegasco de Ferrari tiene detrás a toda una legión de seguidores a lo largo del mundo que le apoya fervorosamente cada fin de semana, esperando que en un corto plazo de tiempo pueda ganar con el coche rojo y que se acabe cumpliendo esa profecía de ser 'Il Predestinato' de Maranello, como dicen en Italia.

Sin embargo, esa pasión que los fans sienten por el #16 ha sido muy mal entendida por un grupo de seguidores que ha conseguido acabar con la paciencia de Leclerc. El piloto de 25 años publicó este domingo un comunicado en su cuenta de Instagram en el que ha pedido a sus fans que dejen de molestarle en su propia casa, después de que su dirección se haya hecho pública recientemente.

El piloto del Principado empezó el texto denunciando la situación, que se está volviendo cada vez más insostenible. "Hola a todos. En los últimos meses, la dirección de mi casa se ha hecho pública de alguna manera, lo que ha hecho que la gente se reúna debajo de mi apartamento, me toque el timbre y me pida fotos y autógrafos", dijo.

"Aunque siempre me alegra estar ahí para vosotros y aprecio de verdad vuestro apoyo, os ruego que respetéis mi intimidad y os abstengáis de venir a mi casa. Me aseguraré de parar a saludaros cuando me veáis por la calle o en el circuito, pero no bajaré si venís a mi casa", aclaró Leclerc posteriormente, confirmando que, por supuesto, no tiene problema en atender a los fans siempre y cuando no choque con su propia privacidad.

Leclerc, atendiendo a algunos aficionados durante el último GP de Australia

"Vuestro apoyo, tanto en persona como en las redes sociales, significa mucho para mí, pero hay un límite que no se debe cruzar", dijo el de Ferrari para finalizar su comunicado, antes de felicitar la Pascua a sus seguidores. Así, el monegasco espera encontrar la calma en pleno 'parón primaveral' de la F1, antes que los coches vuelvan a ponerse en marcha el próximo fin de semana del 28 al 30 de abril, con el Gran Premio de Azerbaiyán 2023 en Bakú.

