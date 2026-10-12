Leclerc detalla qué le perjudicó para no pasar a Verstappen en la curva 1 de Singapur

Charles Leclerc y Max Verstappen han explicado lo que ocurrió en la salida del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, donde el piloto de Ferrari realizó la mejor salida, pero no logró superar a su rival.

A pesar de arrancar desde el lado sucio de la pista —que, hay que reconocerlo, no estaba tan sucio como de costumbre, ya que había llovido el día anterior—, Leclerc consiguió situar su eje delantero casi a la altura del de Verstappen en cuestión de segundos.

El cuatro veces campeón del mundo, sin embargo, empujó a su rival hacia el interior de la curva, hasta el punto de que las ruedas delanteras de Leclerc sobrepasaron brevemente la línea blanca. El monegasco frenó antes, y Verstappen pudo mantener el liderato desde el exterior.

"En esos momentos no tienes mucho tiempo para pensar", afirmó Leclerc. "Solo vi que Max había tenido una salida un poco complicada. Yo había salido bastante bien, así que me puse a su altura. Entonces ya no quedaba mucho espacio, pero habría hecho exactamente lo mismo".

"A partir de ahí, la situación se complica bastante. Yo estaba a la izquierda, un poco por detrás de él, y no veía los paneles de la derecha, así que pierdes un poco todas tus referencias, porque normalmente es a la derecha donde tienes los puntos de referencia para frenar. Intenté calcularlo lo mejor posible, pero Max consiguió mantener el primer puesto".

Charles Leclerc, Ferrari; Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

Esa conducción implacable, pero limpia, allanó el camino hacia la victoria de Verstappen. "Solo estaba aquí para ganar, así que tenía que hacer todo lo posible para intentar asegurarme de que a Charles le resultara muy difícil tirarse en la curva", explicó el neerlandés. "Así que supongo que esa era la única forma de intentar impedir que se pusiera en cabeza".

"Por suerte, es un piloto con mucha experiencia y la maniobra fue limpia. De hecho, creo que fue muy bonita. Siempre es muy difícil juzgar cuál es el punto de frenada correcto, pero creo que simplemente salió bien".

El piloto de Red Bull también aclaró que había tenido un problema técnico al apagarse las luces, de ahí su mala salida. "La arrancada era crucial, así que fue lo justo", comentó. "Y, de nuevo, algo no iba del todo bien al principio, así que tengo que entender qué falló. Antes de soltar el embrague, no me daba buenas sensaciones. Pero sí, fue lo justo".

Al ser presionado sobre el tema, tras varias salidas imperfectas —perdió el liderato desde la pole en la carrera sprint—, Verstappen añadió: "Tengo que averiguar qué pasó con el motor incluso antes de soltar el embrague, porque creo que eso perjudicó mi salida. Así que solo tengo que entender qué falló ahí, porque, de nuevo, no fue nada del otro mundo, se puede decir".

Verstappen acabó ganando por siete segundos, y Leclerc no creía que realmente hubiera podido disputarle la victoria a su rival: "Al final, simplemente tenían demasiado ritmo para nosotros", dejó claro. Aun así, el segundo puesto supuso para el de la Scuderia su segundo mejor resultado de la temporada —lejos de ser una actuación decepcionante—.