Quienes durmieron peor anoche tras Singapur F1: Norris y Tsolov

El problema es el siguiente: hay un tema que, sencillamente, no podemos eludir para hablar del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. En la sprint del sábado, Lando Norris cometió uno de los pecados capitales más graves del automovilismo: chocó contra su compañero de equipo.

Para empeorar las cosas, ocurrió en la última vuelta de la carrera. En una sprint. Mientras luchaban por el cuarto y el quinto puesto —por tanto, por ganar un punto más—. En realidad, el inglés no tenía mucho que ganar —aparte de satisfacer su propio ego en su duelo con Oscar Piastri, un ego que ni siquiera debería necesitar satisfacer en 2026—. El británico es el actual campeón del mundo y lleva la delantera sobre su compañero de equipo en todos los indicadores deportivos de esta temporada.

Sin embargo, algo ha parecido romperse durante este último triplete de carreras consecutivas. El problema es que Norris se preparó para caer en Bakú y, en las dos carreras siguientes, se ha precipitado por ese precipicio.

Tras quedar fuera de la carrera por culpa de Franco Colapinto durante una reanudación tras la salida del Safety Car en Bakú, el piloto de McLaren optó por unas palabras sorprendentemente duras. A su juicio, el bloqueo de ruedas del argentino no era digno de la Fórmula 1, y pidió que se le impusiera una sanción de perderse una carrera al argentino de Alpine.

Ahora bien, como campeón del mundo, tienes derecho a tener esa opinión. Lo incómodo es que, si te atienes a tu propia lógica, básicamente tienes que quedarte fuera de combate durante los dos próximos fines de semana.

Primero, fue el casi choque por detrás en Sepang, donde Norris estuvo a punto de embestir la parte trasera de Piastri detrás del coche de seguridad y acabó en la grava —un error vergonzoso tras sus comentarios de la semana anterior—. Pero durante la carrera al sprint de Singapur, el británico no evitó chocar contra su compañero de equipo; en la práctica, hizo lo mismo por lo que, en su opinión, se debería haber sancionado a Colapinto.

Lando Norris, McLaren; Oscar Piastri, McLaren Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Sin embargo, inmediatamente después, no se apreció en Norris ni un atisbo de humildad ni de reflexión: "Tengo derecho a hacerlo", espetó al comentar la colisión tras la prueba del sábado. "Había un gran hueco, así que me lancé a por él".

Sin embargo, los comentarios del director del equipo, Andrea Stella, debieron de dolerle. El ingeniero italiano afirmó que el incidente no le había sorprendido, sino que simplemente estaba "decepcionado".

Probablemente lo recuerdes de tu propia infancia: cuando tu madre se enfadaba contigo, no era agradable, pero podías soportarlo. Lo que realmente dolía era cuando se sentía decepcionada.

Probablemente, Norris no pasó una noche muy tranquila antes del día de la carrera. Se notaba en sus comentarios del domingo, en los que sonaba completamente arrepentido: "Es bastante sencillo. No puedo intentar lo que hice", comentó, mostrando un tono completamente diferente al del sábado.

"Nunca debería haberlo intentado, ni siquiera si la maniobra hubiera salido bien. Tengo que pensar más en el equipo al que represento que en mí mismo. Fue un error por mi parte y he defraudado al equipo. También les he pedido perdón a todos; les debo una disculpa y lo haré mejor la próxima vez".

Dicen que reconocer el problema es el primer paso para recuperarse. Pero eso nos lleva al tema central de esta columna. El título reza: '¿Quién durmió peor anoche?'.

Puede que Norris pasara una noche difícil el sábado, pero el domingo no tenía nada que reprocharse. Quedar cuarto fue un resultado sólido, y demostró ser un buen compañero de equipo al preguntar varias veces si podía ayudar a Piastri. Probablemente, dejó lo ocurrido en la sprint en un segundo plano el domingo por la noche, al menos hasta que McLaren vuelva a sacarlo a colación de cara a Austin.

Nikola Tsolov, Racing Bulls Foto: Red Bull Content Pool

Así pues, el protagonista 'oficial' de esta columna es Nikola Tsolov. Y sí, ni siquiera corrió, pero es probable que el fin de semana de Singapur le haya dejado muy inquieto.

Tsolov es un búlgaro de 19 años que pertenece a la cantera de Red Bull y que actualmente lucha por el título de Fórmula 2 en su primera temporada completa, aunque recientemente cedió el liderato del campeonato al piloto junior de Ferrari, Rafael Camara, en Bakú.

Gracias a sus resultados —seis victorias esta temporada, más que ningún otro piloto—, se le considera, como es lógico, un candidato a dar salto a la Fórmula 1. El problema es que, en estos momentos, Red Bull no tiene ningún motivo para modificar su alineación.

La propia escudería de Milton Keynes tiene oficialmente confirmada su alineación para 2027 con Max Verstappen e Isack Hadjar. Y, dadas las actuaciones constantes de Arvid Lindblad (aunque Singapur fuera un fin de semana más flojo para él), no van a quitarle su asiento en Racing Bulls tras solo un año.

Siendo realistas, solo el asiento de Liam Lawson estaría en el aire —y da la casualidad de que el neozelandés se encuentra ahora mismo en plena forma—, lo que no da a Red Bull ningún margen de maniobra para descartarlo en favor de Tsolov.

En un mundo ideal, el búlgaro esperaría que Lawson tropezara, pero en Singapur ocurrió exactamente lo contrario. Lawson fue el mejor piloto por detrás de los cuatro equipos punteros en todas y cada una de las sesiones relevantes, logró un gran resultado con el quinto puesto en la carrera sprint y lo refrendó con un séptimo lugar en la prueba principal del domingo.

Liam Lawson, Racing Bulls Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

El neozelandés ya ha sumado 75 puntos esta temporada, liderando la zona media con un amplio margen —aunque hay que reconocer que con la ayuda de sus tres carreras con Red Bull, cuando Hadjar se lesionó—. A modo de comparación, su perseguidor más cercano, Pierre Gasly, cuenta con 41 unidades. ¿Por qué motivo podría Red Bull mostrarle la puerta de salida?

Para empeorar las cosas, el propio rendimiento de Tsolov se ha estancado últimamente. Tras un verano brillante con tres victorias consecutivas, su podio en Bakú fue el primero en nueve carreras. Su cómoda ventaja en el campeonato se ha esfumado. En cambio, el búlgaro es ahora el cazador de cara a las dos últimas pruebas de la F2.

Hasta su próxima carrera en Qatar (¿o no, Stefano?), Lawson tiene cuatro oportunidades más para demostrar su valía. Tsolov, por su parte, solo puede quedarse de brazos cruzados y ver cómo su principal rival por un asiento en la F1 encadena un buen resultado tras otro. Y cuando lo consigue dos veces en un mismo fin de semana, duele el doble.

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