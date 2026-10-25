Fórmula 1
Leclerc será padre en plena temporada de F1: ¿se perderá alguna carrera?
Charles Leclerc y su esposa Alexandra esperan su primer hijo en plena recta final de la temporada 2026 de F1. El piloto de Ferrari ha explicado cómo piensa compaginar su paternidad con las últimas carreras del año.
Sönke Brederlow Filip Cleeren
Publicado: 25 oct 2026, 15:37
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Charles Leclerc, Ferrari, Alexandra Leclerc
Foto de: Jayce Illman / Getty Images
Charles Leclerc está a punto de vivir uno de los momentos más especiales de su vida. Y no será precisamente al volante de su Ferrari. El piloto monegasco y su esposa Alexandra esperan el nacimiento de su primer hijo en las próximas semanas, una noticia que llega en un momento especialmente complicado por el calendario de la Fórmula 1.
Después de casarse el pasado mes de febrero en Mónaco, la pareja se prepara para dar la bienvenida a su primer bebé. Sin embargo, la fecha prevista para el parto coincide con una de las épocas más exigentes de la temporada, con seis grandes premios concentrados en apenas siete semanas.
Una situación que ha planteado una pregunta inevitable: ¿estaría dispuesto Leclerc a perderse una carrera para estar presente en el nacimiento de su hijo?
El propio piloto de Ferrari respondió a esa cuestión durante el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, donde dejó bastante claras sus intenciones. "No, no creo que me pierda ninguna carrera", aseguró Leclerc ante los medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com.
Eso sí, el monegasco también dejó claro que hará todo lo que esté en sus manos para pasar el mayor tiempo posible junto a su familia durante estas semanas tan importantes.
"Obviamente, haré absolutamente todo lo posible para estar en casa tanto tiempo como pueda entre esas carreras. Así que puede que llegue un poco más tarde, pero estaré disputando las carreras el domingo", explicó.
Y es que el calendario no le pondrá las cosas fáciles. Tras Austin, la Fórmula 1 viajará directamente a México y Brasil, antes de un breve descanso que dará paso al último triplete del año, formado por Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.
Por tanto, Leclerc tendrá que encontrar la manera de compaginar los viajes y sus compromisos con Ferrari con una nueva etapa personal que está a punto de comenzar. Mientras espera la llegada de su primer hijo, Leclerc tampoco puede perder de vista lo que sucede en la pista. Aunque el título mundial parece prácticamente imposible, el piloto de Ferrari todavía tiene opciones de terminar la temporada como subcampeón.
El monegasco ocupa la quinta posición del Mundial, a 125 puntos del líder, Andrea Kimi Antonelli, pero a solo 23 de George Russell, que actualmente es segundo.
Así pues, Leclerc afronta unas últimas semanas de 2026 en las que tendrá mucho por lo que luchar dentro de los circuitos, aunque su mayor alegría del año podría estar esperándole fuera de ellos.
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