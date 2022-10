Leclerc hará "todo lo posible" para evitar un dominio de Verstappen

Cargar el reproductor de audio

Después de un inicio de temporada en el que Ferrari pudo batallar de tú a tú con Red Bull, e incluso parecían ser los grandes favoritos para una temporada que tenía tintes de que podía ser digna para el recuerdo, Max Verstappen y el los austriacos terminaron arrasando sin dar ninguna opción a sus rivales más directos.

En un momento de la campaña, la diferencia entre Charles Leclerc y el piloto neerlandés fue de 46 puntos a favor del monegasco, pero la dinámica cambió de tal manera que Verstappen terminó conquistando el mundial de la Fórmula 1 en 2022 a falta de cuatro carreras para el final.

Un claro ejemplo de ello es la racha de victorias de Red Bull desde el Gran Premio de Francia en Paul Ricard, desde entonces, los de las bebidas energéticas han cosechado ocho victorias en ocho carreras, siete de las cuales han ido a parar a manos del bicampeón del mundo y solo una, la del Gran Premio de Singapur, lo logró su compañero de equipo, Sergio Pérez.

Viendo esa dinámica y comparándolo con el estado de forma de su máximo rival este curso, Ferrari, todo parece indicar que el dominio de Red Bull podría repetirse los próximos años, lo que tal vez podría permitirles intentar emular el dominio absoluto de Mercedes y Lewis Hamilton en las primeras temporadas de la era híbrida.

Sin embargo, Leclerc, el piloto de Ferrari que más cerca estuvo de Verstappen a principios de 2022, asegura que hará todo lo posible para que eso no sea así: "Espero que no. Yo haré todo lo posible para asegurarme de que no pase eso, y el equipo también está trabajando mucho para asegurarse de que eso no suceda".

Lo más positivo para el piloto monegasco y el equipo italiano es que tienen una idea clara de dónde deben mejorar para dar caza al piloto y al equipo que en estos momentos parecen inalcanzables.

"Para nosotros está claro dónde debemos mejorar, somos buenos en la clasificación, a una vuelta, pero no sabemos gestionar los neumáticos durante las carreras".

"Estamos trabajando en ello, desde hace tiempo, y esperamos que los resultados sean visibles desde el comienzo de la próxima temporada", añadió el #16.

Más allá de eso, Leclerc apuntó a otra serie de factores, más sencillos de solucionar, que también afectaron a la competitividad del equipo a lo largo de este 2022 y que han evitado que lleguen con opciones matemáticas en alguno de los dos campeonatos al final del presente curso.

"Mirando la temporada, el contratiempo no fue solo la gestión de los neumáticos, cometimos errores estratégicos, hubo problemas en la comunicación, todo esto forma parte del hecho de que no estamos en lo más alto ahora o peleando por ello".

"En las últimas carreras hemos intentado prepararnos lo mejor posible para poder luchar con Max [Verstappen] y Red Bull, y en este momento confío en que podemos ganarles, porque estamos trabajando duro y estoy seguro de que vamos en la dirección correcta", concluyó el piloto de Ferrari.