Leclerc estrenó un alerón del próximo paquete de mejoras de Ferrari

Aterrizó en Montreal en el último momento y ni siquiera estaba previsto que se utilizara. El alerón trasero que se montó en el F1-75 de Charles Leclerc a última hora formaba parte del segundo paquete de mejoras que Ferrari llevará al GP de Gran Bretaña.

Este nuevo elemento fue enviado a Canadá justo a tiempo para que el piloto monegasco lo utilizara el sábado por la mañana en los últimos entrenamientos libres, antes de la clasificación y la carrera.

Visualmente, este ala posterior era fácilmente reconocible porque la parte que conecta la aleta móvil (DRS) con el mamparo lateral ya no es cuadrada, sino más redondeada para reducir la zona delantera y, por lo tanto, tener menos resistencia al avance y alcanzar mayores velocidad máximas, una de las grandes debilidades de Ferrari en este inicio de 2022.

También cuenta con un diseño ligeramente diferente en cuanto al perfil principal, con menos forma de cuchara, así como una variación también en el ala de viga superior más ahusada (la flecha de color blanco en la foto inferior) en los lados de los mamparos laterales.

El análisis técnico del alerón trasero de Leclerc en Canadá: Técnica F1: el gran secreto de Ferrari para la remontada de Leclerc

Esta modificación se ha realizado únicamente para intentar contrarrestar el ritmo del Red Bull RB18 en recta, con o sin el DRS está abierto. El elemento formará parte del segundo gran paquete de mejoras que Ferrari estrenará en Reino Unido, donde Carlos Sainz también podrá utilizarlo.

"No era posible montarle ese alerón a Carlos [Sainz] porque habría sido un riesgo demasiado alto para él", dijo el jefe de los de Maranello, Mattia Binotto, tras la carrera.

"Aclaro y explico a lo que me refiero: si lo hubiese llevado Sainz en la clasificación y se estrella contra el muro de la última curva, no hubiésemos tenido repuestos. Si le cambiamos el alerón en ese mismo momento, hubiera sido penalizado y no hubiésemos podido salir desde la segunda fila".

"Era un riesgo demasiado grande, porque es un alerón trasero que producimos únicamente para Reino Unido. Enviamos la primera copia a Canadá en el último minuto".

Ferrari F1-75: ecco l'ala posteriore più scarica di Leclerc in Canada Photo by: Giorgio Piola Ferrari F1-75: l'ala posteriore usata da Sainz in Canada leggermente più carica Photo by: Giorgio Piola

"Charles [Leclerc], por otro lado, tuvo una clasificación más tranquila porque igualmente iba a salir desde la última fila por el cambio de motor, sabía que no tenía que correr ningún riesgo. Y, si por lo que fuese hubiese tenido que cambiar el alerón, no habría alterado mucho su situación. Por estas razones, la elección era obvia".

Pero en el caso hipotético de que Carlos Sainz también hubiera tenido ese alerón trasero montado en su monoplaza, ¿podría haber adelantado a Verstappen en las últimas vueltas?

"Si Carlos también lo hubiera tenido, es obvio que habría tenido una pequeña ventaja. ¿Era eso suficiente para adelantar a Max [Verstappen]? ¿Quién sabe? Llegó a estar cerca de él y quizá con ese alerón hubiera estado aún más cerca", concluyó el de Ferrari.