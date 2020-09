Leclerc, molesto con cómo gestionó Ferrari la clasificación

La imagen de Charles Leclerc al llegar al box justo cuando acababa la Q2 no dejaba lugar a dudas. El monegasco se bajó del monoplaza prácticamente antes de que se detuviera del todo en el interior del garaje, y su lenguaje corporal dejaba a la vista un importante enfado.

El monegasco de Ferrari se había quedado a una décima exacta del séptimo clasificado, y a solo 0.043s de pasar el corte y colarse entre los diez más rápidos.

La Q2 se había detenido a falta de poco más de dos minutos tras un accidente de Vettel que provocó bandera roja. Luego se vivió tensión en el pitlane, buscando salir rápidamente a pista cuando volvió a lucir el semáforo verde y tratando de llegar rápido a meta para empezar la vuelta cronometrada.

Leclerc, ante los medios, se mostró un poco más calmado, pero sin ocultar la decepción con su equipo, y es que cree que hubo una importante falta de comunicación.

"Estoy decepcionado por no pasar a la Q3", comentó. "Pensé que no tenía margen, me lo dijeron por radio, pero en realidad había bastante margen con el coche de detrás y podría haber creado más espacio con el coche de delante. Es frustrante, pero así es la vida".

Ante los medios españoles repitió su molestia, y ante los italianos fue más allá: "Me dijeron que tenía a Ocon detrás de mí a 1 o 2 segundos, pero estaba más atrás, creo que tenía más margen. Ahora estoy enfadado, todo está muy reciente”.

"Tengo que tranquilizarme, porque la carrera es mañana y ahí es donde se reparten los puntos. Pero para mí es un fin de semana complicado. En los libres no pude ir bien, y encontré el ritmo en la clasificación pero no pude mostrar el potencial del coche".

Al final Leclerc fue 11º, lo que le da la opción de elegir con qué neumático saldrá. Entre los diez primeros, todos arrancan con blandos (incluido Hamilton) menos Verstappen y Bottas (2º y 3º). "En la parte positiva, salimos 11º, somos el primer coche en elegir nuestros neumáticos para la carrera, así que esperamos poder beneficiarnos de ello", dijo a los micrófonos británicos.

Más sincero fue con los de habla italiana: "Elegir los neumáticos para mañana no creo que pueda ser una gran ventaja".

"Digamos que habría preferido salir octavo sin elegir neumáticos. Ahora tendremos que maximizar lo que tenemos", concluyó.

