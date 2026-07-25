Leclerc: "Perdí tres décimas por mi culpa, pero mañana quiero ganar"

No estar satisfecho después de un cuarto puesto en clasificación puede resultar extraño, pero también es una buena señal. Charles Leclerc no pasó del cuarto puesto en la clasificación del Gran Premio de Hungría, y su decepción era evidente cuando llegó a la zona de entrevistas.

Cuando en su último intento de la Q3 parecía tener opciones de luchar por la primera fila, su tiempo final reveló varias dificultades. Al término de la sesión, el piloto de Ferrari explicó qué le impidió mejorar el registro de su primer intento y qué marcó la diferencia a favor de Lewis Hamilton, que le superó con el segundo mejor tiempo.

"En el segundo intento de la Q3 me faltó algo en todas partes. No teníamos agarre en la parte trasera y tenemos que analizarlo. Durante toda la Q3, sobre todo con el cambio de viento, sufrí muchísimo especialmente en las curvas 1 y 12. En ese tramo perdía tres décimas con Lewis: dos décimas en la curva 1 y una en la curva 12. Y eso fue culpa mía. No estuve lo suficientemente bien en esas dos curvas. Trabajé para encontrar sensaciones y hacer algo diferente con mi pilotaje, pero me costó hasta el final de la Q3".

Aunque en una vuelta lanzada sufrió más de lo esperado —una de sus grandes especialidades siempre ha sido exprimir al máximo el rendimiento del coche—, Leclerc mantiene grandes expectativas para la carrera del domingo. El ritmo parece lo suficientemente competitivo como para luchar por el podio, aunque él quiere aspirar a algo más. De hecho, el monegasco no ocultó su intención de intentar lograr su segunda victoria de la temporada tras la conseguida hace unas semanas en Silverstone.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Intentaré hacerlo bien mañana. También es cierto que nunca he conseguido subir al podio aquí; es un circuito bastante difícil para mi estilo de pilotaje, aunque a veces las cosas han ido bien en clasificación, como el año pasado. Intentaré subir al podio, pero no aspiro solo a eso. También hay que mirar hacia delante. Es verdad que todos los demás han dado un gran paso adelante respecto a ayer, así que tenemos que estar atentos. Ayer éramos fuertes en ritmo de carrera, pero habrá que verlo mañana".

Uno de los aspectos negativos de la jornada fue haber tenido que utilizar dos juegos nuevos de neumáticos blandos en la Q2. Eso obligará a Leclerc a afrontar el primer stint de la carrera con un juego de blandos usados, siempre que Ferrari opte por ese compuesto para la salida.

"Además, con toda la confusión en la Q2 tuvimos que utilizar otro juego nuevo de neumáticos. Eso significa que mañana tendré que empezar con un juego usado en el primer stint. No es una excusa, es un hecho. Pero mañana intentaré dar el máximo para ganar".