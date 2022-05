Leclerc: "No nos podemos permitir el lujo de tener más problemas"

Cargar el reproductor de audio

Leclerc lo hizo todo perfecto en el fin de semana del GP de España 2022 de F1 pero deja Barcelona con los bolsillos vacíos. Tras liderar las tres sesiones de entrenamientos libres y lograr la pole position el sábado, estaba en la mejor situación para ganar la carrera, pero un fallo en su motor Ferrari en la vuelta 27 le hizo tener que abandonar.

Pese a la decepción, tuvo una actitud positiva tanto dentro del box nada más bajarse del coche como ante los medios. Cuando se le preguntó qué había fallado, no supo dar respuesta, pero quiso ver el vaso medio lleno.

"No, no sé nada más que lo que pasó básicamente", declaró a Sky Sports. "No tuve ninguna señal antes y simplemente se rompió y perdí la potencia por completo, así que es una pena".

"A lo largo de una temporada a veces te llegan problemas y hoy me tocó a mí".

Pese a ello, el monegasco prefiere ser optimista: "En esos momentos, creo que no hay nada más que pueda hacer que mirar los aspectos positivos y hay muchos este fin de semana. Está el ritmo de clasificación, el ritmo de carrera y, lo más importante, la gestión de los neumáticos. Ese ha sido un punto débil nuestro en las últimas carreras".

"Creo que hemos encontrado algo este fin de semana, por lo que me da confianza para el resto de la temporada".

Aun así, el problema fue costoso, y Ferrari únicamente sumó en el Circuit de Barcelona-Catalunya los 12 puntos del cuarto puesto de Carlos Sainz. "Analizaremos este problema, porque no podemos permitirnos el lujo de que esto pase muchas veces durante la temporada, por lo que debemos encontrar el problema", dijo Leclerc.

La victoria de Max Verstappen tras las órdenes de equipo de Red Bull con Sergio Pérez dio al holandés los 25 puntos que necesitaba para ponerse líder del mundial de pilotos. Respecto a eso, Leclerc no se mostró preocupado: "Sí, perderemos el liderato, pero está bien, no me fijo en eso. Creo que lo más importante es tu propio rendimiento y, en cuanto al rendimiento, lo estamos haciendo muy bien, así que estoy deseando llegar a casa la semana que viene y espero lograr un gran resultado".

El fin de semana que viene, Leclerc tendrá la oportunidad de redimirse en su gran premio como local, en Mónaco, donde hasta ahora no ha tenido nada de fortuna con accidentes, una avería que le impidió ni siquiera empezar la carrera el año pasado cuando arrancaba desde la pole e incluso un accidente que se hizo viral con el Ferrari de Niki Lauda. ¿Será este curso su primer triunfo allí?