Leclerc explica cómo su debilidad salió a la luz en la clasificación de México

Charles Leclerc dice que la clasificación para el Gran Premio de México fue otro ejemplo de su punto débil en los circuitos de baja adherencia, después de clasificarse a más de tres décimas del poleman y compañero de equipo, Carlos Sainz.

El monegasco sólo pudo ser cuarto en parrilla después de salvar su Ferrari de un trompo en la curva 10 cuando abordaba las curvas de alta velocidad, un resultado que admitió que era decepcionante, pero no del todo sorprendente.

Explicó que eso se debió a que estaba arriesgando con su pilotaje en un esfuerzo por igualar a Sainz, y admitió que tal vez tenía que pensar en moderarse en la clasificación para asegurarse de cometer menos errores.

Sin embargo, reconoció que su rendimiento en las simulaciones de tandas largas durante los entrenamientos le había animado. Pero salir cuarto, y es consciente, le complicará la vida: "Estoy decepcionado, pero no me sorprende. He tenido problemas y no me he sentido bien con el coche desde la FP2. Así son las cosas".

"En la Q3, la vuelta estaba saliendo muy bien hasta la curva 10, donde perdí el coche, pero tuve que tomar esos riesgos porque no tenía el ritmo. Así fue. Creo que ser cuarto no está tan mal, pero por supuesto podría ser mejor".

"Me falta agarre y feeling. A veces te gusta el equilibrio, pero ni el viernes ni el sábado me gustó. Creo que probablemente no sea uno de mis puntos fuertes, la clasificación en pistas de muy poco agarre".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

"Suelo forzar mucho en clasificación, en Monza y aquí siempre me cuesta bastante. Pero así son las cosas. Lo único que me da algo de optimismo es que creo que el viernes fui el más rápido en las simulaciones de carrera, lo cual es bueno, ya que salgo cuarto y me he complicado la vida".

"Tengo que pensar mucho más para terminar una vuelta e intentar contener un poco más mis ganas de apretar al máximo en esas clasificaciones, porque en esos circuitos no funciona".

"Esta vez intenté hacer eso, estaba funcionando bastante bien en la Q3, sin embargo perdí el coche en la curva 10, y desde ese momento, fue muy difícil terminar mi vuelta".

Leclerc explicó que para circuitos como el Autodromo Hermanos Rodriguez de México, ser más prudente en una vuelta de clasificación podría ser una ventaja para limitar lo mucho que suele patinar, aunque reconoce que eso no será un problema en la carrera del domingo.

Añadió que, visto a posteriori, ceder su asiento a Oliver Bearman en la FP1 podría haberle perjudicado ligeramente, aunque admitió que podría no tener la misma opinión si el fin de semana hubiera sido mejor hasta ahora.

"Derrapas mucho, simplemente porque hay muy, muy poco agarre. Tienes que ir un poco menos al límite en esas pistas y me ha costado un poco más hacerlo".

"Sin embargo, para el ritmo de carrera, no parece ser un problema. No lo fue en Monza, no creo que lo sea aquí, así que estoy mucho menos preocupado. Pero en la clasificación es un poco complicado".

"Creo que hacer la FP1 siempre ayuda, especialmente en un fin de semana difícil para mí. Al final, no ha perjudicado tanto a mi rendimiento".

"Ha sido un fin de semana difícil, así que por supuesto, cuando es así, quieres hacer la FP1, pero no podíamos saberlo antes".