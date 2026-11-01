Fórmula 1 GP de México

Leclerc alerta de la trampa de México: "Dudo que haya adelantamientos"

Leclerc cree que el orden tras la curva 3 puede condicionar la carrera de México: el Ferrari tiene ritmo, pero sus pruebas del viernes le dejaron dudas sobre las opciones de adelantar.

Pol Hermoso

Editado: 1 nov 2026, 18:57

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

México ofrece una de esas salidas en las que nadie quiere dar nada por ganado. Ni siquiera el piloto que arranca desde la pole. Pero Charles Leclerc teme que este domingo suceda lo contrario una vez superadas las primeras curvas: que resulte demasiado difícil cambiar lo que haya decidido la arrancada.

El monegasco saldrá tercero, detrás de Lewis Hamilton y George Russell, con un Ferrari en el que confía para pelear en carrera. Su preocupación está en cómo aprovechar esa velocidad si se encuentra con otro coche por delante. Y lo que probó durante los entrenamientos del viernes no le invita al optimismo.

"Sí, creo que el ritmo es bueno. Creo que el coche va bien y ha ido bien desde los primeros libres. Así que creo que tenemos ritmo de carrera, pero dudo que mañana haya adelantamientos", advirtió tras la clasificación.

Una previsión contundente para un circuito cuya larga recta principal suele alimentar las expectativas de batalla. Leclerc, sin embargo, pone el foco en la eficacia del modo de adelantamiento de los nuevos F1.

"Lo probé más en los Libres 2 y es muy difícil, porque el modo de adelantamiento no hace gran cosa. Así que creo que, sea cual sea el orden después de la curva 3, luego va a ser muy difícil adelantar".

El rebufo de Hamilton, una oportunidad con fecha de caducidad

Su lectura convierte la salida en algo más que la primera ocasión para ganar posiciones. Si se cumple su pronóstico, también puede ser la mejor oportunidad de cambiar su carrera sobre el asfalto.

El trazado mexicano ofrece un recorrido especialmente largo hasta la primera frenada: Red Bull lo cifra en unos 830 metros desde la pole. Una distancia que permite jugar con los rebufos, pero que también concentra a los coches en una frenada en la que resulta tan fácil ganar posiciones como perderlas.

Desde la tercera plaza, Leclerc arrancará por detrás del Ferrari de Hamilton. Preguntado por la posibilidad de aprovechar el rebufo de su compañero, evitó anticipar una maniobra concreta.

"Sí, intentaré mantenerme lo más agachado posible y ver qué se puede hacer. La primera curva allí siempre es emocionante y veremos cómo va".

La paradoja es que esa urgencia llega en un fin de semana en el que Ferrari sí parece disponer de argumentos para atacar. Según Leclerc, la altitud reduce el castigo de dos de las debilidades del coche: la falta de potencia y la resistencia aerodinámica.

"Tenemos un coche muy fuerte en las curvas. En las rectas pagamos el precio de tener menos potencia, pero probablemente también algo más de resistencia aerodinámica", explicó. En México, añadió, ambas limitaciones penalizan "un poco menos".

Ferrari ha encontrado un escenario que le permite discutir la superioridad de Mercedes. Ahora Leclerc teme que el tráfico le impida explotarlo. Tener ritmo es una buena noticia; poder utilizarlo, según su advertencia, puede depender en gran medida de dónde esté al salir de la curva 3.

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