Las "dos" lecciones que Ferrari ha aprendido en la F1 de 2022

El Gran Premio de Abu Dhabi 2022 de Fórmula 1 marcaba el fin de una temporada llena de altibajos para Ferrari, quienes comenzaron con una enorme alegría tras hacer un doblete en la cita inaugural, pero que se fue borrando a medida que Max Verstappen y Red Bull sacaban ese martillo de dominio que tantas veces acompañó en el pasado a Lewis Hamilton y Mercedes para hacerse con ambos títulos mundiales.

A pesar de que ya no había nada importante en juego, los del Cavallino Rampante querían llevarse el honor de ser los subcampeones, como bien diría una de las mayores leyendas del automovilismo, 'el primero de los perdedores', pero conscientes de que eso confiere una serie de ventajas financieras que vendrán bien en el desarrollo del monoplaza de 2023.

En la carrera del domingo, los italianos lograron, gracias a una muy buena estrategia, superar a Sergio Pérez con Charles Leclerc para subir a la segunda plaza del podio y confirmar el segundo puesto, tanto en la clasificación de piloto con el monegasco como en constructores, con la ayuda de la cuarta posición de Carlos Sainz.

"Ha sido un buen fin de semana porque la degradación de los neumáticos era un tema [de preocupación] para nosotros, y gestionarlos era importante", explicó a los micrófonos de DAZN F1 el jefe del equipo, Mattia Binotto. "Viendo las últimas carreras no éramos fuertes en eso, el equipo ha trabajado muy bien, al igual que los pilotos, para entender la configuración del coche y gestionar las gomas".

"La estrategia y las paradas en boxes han sido perfectas. Después de esa detención de Checo [Pérez], creo que hemos tomado la decisión adecuada, al hacer lo contrario, y esa parada adicional de Red Bull ha permitido a Charles [Leclerc] terminar segundo", continuó el suizo, quien se encuentra en la puerta de salida de la escudería según los últimos rumores.

"Ha sido un buen fin de semana terminando segundo, y creo que es genial para la escudería, es el balance de la temporada, no solo de hoy, sino de las 22 carreras", aseguró el máximo responsable del conjunto de Maranello. "Hemos sido competitivos hasta la última cita, que es lo que queríamos, pero no es suficiente para la victoria, eso ya lo sabemos".

"Max [Verstappen] ha sido más rápido hoy, ha ganado, y todavía [tiene] esa diferencia de velocidad, no solo en la pista, sino también de gestión. Ha sido un buen año de aprendizaje y volveremos más fuertes el próximo año", comentó Mattia Binotto.

Sin embargo, y a pesar de estar contentos con volver a pelear por las primeras posiciones, el director de la escudería más laureada de la historia reveló que no solo había sido una lección la que aprendieron en 2022: "No creo que haya una sola, porque al final, nuestros altibajos provenían de diferentes áreas".

"Como primera, la fiabilidad, la pondría como máxima prioridad, porque para ganar, hay que ser fiable, y no ha sido el caso en la temporada", indicó. "La segunda es la velocidad del coche, porque si bien hemos sido muy competitivos en la clasificación, no siempre ha sido así en la carrera, y nuestra velocidad, ya sea por la degradación de los neumáticos o por el puro ritmo, no ha sido suficiente para luchar por una mejor posición".

"Así que creo que estas son las dos cosas, porque si tienes un coche rápido y fiable, entonces sí, puedes cometer errores en las estrategias, en las paradas en boxes, que siempre se pueden compensar a través del hecho de que el coche sea rápido y fiable", comentó Binotto. "Por eso, ahí es donde tenemos que poner nuestro esfuerzos"

