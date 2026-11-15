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Mano dura, confianza y títulos de F1: la lección de vida detrás del éxito de Wolff en Mercedes

Mercedes ha regresado a lo más alto después de varios años complicados, pero su éxito va mucho más allá de la excelencia técnica. Durante un encuentro especial con la prensa, Wolff ofreció interesantes reflexiones sobre su manera de gestionar a diferentes pilotos y una lección de vida.

Ronald Vording

Publicado: 15 nov 2026, 16:24

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Incluso después de haber viajado a prácticamente todos los grandes premios de este año, el llamado encuentro con la prensa neerlandesa de Toto Wolff sigue siendo uno de los momentos más destacados de la temporada de Fórmula 1. Evidentemente, el director de Mercedes no habla neerlandés —bueno, quizá conozca las palabras que Lando Norris pronunció recientemente en televisión, ¡pero mejor no repetirlas aquí!—, sino que se trata de reuniones con un pequeño grupo de periodistas de Países Bajos.

En los últimos años, estos encuentros se han convertido en una especie de tradición y en una cita bastante conocida dentro del centro de prensa, ya que suelen dejar declaraciones interesantes. La edición de 2025 fue el mejor ejemplo. La primera pregunta giró en torno a unas imágenes generadas por inteligencia artificial de Max Verstappen y Wolff, a lo que este último respondió entre risas: "Una cosa son esas imágenes, pero ¿sabíais que también hay vídeos deepfake para mayores de 18 años con mi cara?".

Aquello marcó el tono de una charla que acabó durando 50 minutos en lugar de los 15 previstos. Al levantarse para marcharse, Wolff concluyó: "¡Bueno, ha sido divertido!".

Y, naturalmente, todos los presentes compartían esa sensación. Más allá de las bromas y las risas, también se habló de la situación de Mercedes y de sus perspectivas ante el nuevo reglamento. Un día antes de aquel encuentro con Wolff, habíamos hablado con George Russell, que se mostró muy confiado en la unidad de potencia de Mercedes para 2026.

Cuando le trasladé aquellas palabras a Wolff, lo primero que hizo fue dirigirse a Russell, que casualmente estaba cenando en la misma sala: "¡George! ¿De verdad has dicho eso? Bueno, pues muchas gracias...".

Ya en un tono más serio, Wolff reconoció que el equipo oficial podía tener cierta ventaja, aunque advirtió de que el chasis también tenía que estar a la altura."Creo que es una ventaja hasta cierto punto, porque puedes marcar la dirección que quieres seguir en toda la configuración del coche. Pero si tu chasis sigue rindiendo por debajo de lo esperado porque no generas la misma carga aerodinámica, produces demasiada resistencia al aire o se te han escapado algunas lagunas del reglamento, entonces vas a estar por detrás".

"Y eso es lo que hace que este deporte sea tan interesante ahora. Ya no puedes aplastar a nadie a base de dinero, algo que siempre había sido una vía de escape para los tres grandes equipos. Pero ahora todos estamos limitados por el techo presupuestario".

Aquella prudencia también estaba relacionada con algo que Wolff reconoció abiertamente ese mismo día: Mercedes nunca había conseguido dar realmente con la tecla durante la era del efecto suelo. Y aquello había supuesto un proceso de adaptación para un equipo que había dominado buena parte del ciclo reglamentario anterior.

Precisamente por eso, los títulos mundiales que Mercedes ha conquistado ahora tienen un significado todavía mayor. Según Wolff, Mercedes ha regresado al lugar que le corresponde y, después de aquellos años tan complicados, el éxito sabe todavía mejor.

Aunque Wolff tenía razón en lo que dijo el año pasado, y el chasis del W17 ha demostrado ser competitivo, la ventaja de los equipos oficiales en 2026 quizá haya sido incluso mayor de lo que podíamos imaginar aquella tarde.

Mi pregunta de entonces se centraba principalmente en la integración de los componentes del coche, una de las formas tradicionales en las que un equipo oficial puede sacar ventaja. Sin embargo, en 2026 esa superioridad también se ha trasladado, más que nunca, a la manera de aprovechar la unidad de potencia, principalmente por la enorme complejidad del reglamento actual.

Mercedes conquistó el pasado fin de semana en Brasil su primer título de constructores desde 2021.

Foto de: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

Y ese es otro de los apartados en los que Mercedes ha hecho muy bien los deberes. Aunque el director de McLaren, Andrea Stella, aseguró que 2026 era la primera vez que había sentido una desventaja por ser un equipo cliente, inmediatamente aclaró que no estaba señalando a Mercedes.

Simplemente, el equipo oficial iba un paso por delante, especialmente durante las primeras carreras de la temporada. Incluso con pequeños trucos, como levantar el pie del acelerador antes de cruzar la línea para esquivar la tasa habitual de reducción de potencia.

Todo ello significa que la ventaja de la unidad de potencia que Wolff esperaba tener cuando hablamos en Zandvoort estuvo claramente presente durante los primeros meses de la temporada 2026, mientras que el chasis demostró ser más que suficientemente bueno para aprovecharla.

De hecho, exactamente como Toto había imaginado entre las dunas neerlandesas.

Cómo intenta Wolff sacar el máximo partido a cada piloto de F1

Sin embargo, más allá de la parte técnica, hay otros aspectos que merece la pena destacar, como la gestión de los pilotos.

Ese fue otro de los asuntos que abordamos en Zandvoort, aunque esta vez durante la edición de este año, que Wolff abrió en tono de broma: "¿Por qué seguimos haciendo esto? ¿Por qué seguimos invitando a estos tipos?".

"¿Qué entorno tenemos que proporcionar para sacar el máximo rendimiento de un piloto? Y parte de eso es, evidentemente, su bienestar. Es algo que me importa muchísimo. Nunca he encasillado a los pilotos ni les he dicho cómo tienen que ser". Toto Wolff

Pero, una vez más, la conversación acabó dejando reflexiones muy interesantes. Por ejemplo, sobre qué necesita hacer un director de equipo para sacar el máximo rendimiento de pilotos con personalidades tan diferentes.

Wolff explicó que siempre adapta su manera de trabajar a cada individuo, aunque Mercedes tenga determinados valores fundamentales. Y precisamente ese enfoque ha vuelto a dar sus frutos en 2026.

El diamante en bruto que ya era Antonelli ha terminado de pulirse, y Mercedes merece reconocimiento por ello. Tanto por la manera en que lo ha acompañado internamente como por la forma en que lo protegió públicamente cuando las cosas se pusieron realmente difíciles en algunos momentos de 2025.

Cuando le pregunté a Wolff por la progresión de Antonelli, reconoció que había sido una de las mayores sorpresas de su trayectoria en la Fórmula 1, aunque también admitió que, con perspectiva, podía encontrarle una explicación.

"Cuando lo analizo y me pregunto por qué tenía una reputación tan buena en las categorías inferiores y en el karting, creo que la respuesta está en su capacidad para procesar información. Creo que simplemente necesitaba el invierno para asimilarlo todo. ¿Por qué había ido bien? ¿Por qué había ido mal? ¿Qué tengo que hacer?".

"El año pasado lo lanzaron en paracaídas a la Fórmula 1. Este año regresó a un entorno que ya conocía. Sabía cómo sería viajar a Melbourne. Conocía el hotel. Conocía toda la organización. Llegó al circuito y todo era igual que el año anterior".

"Y eso significa que ya solo tenía que centrarse en pilotar y prepararse, en lugar de sentirse como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. Pero sí, sigue siendo una de esas sorpresas realmente bonitas".

Antonelli se convirtió en 2026 en el campeón del mundo más joven de la historia de la F1.

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Aunque el resultado haya sido sorprendente, en cierto modo Wolff sabía lo que Kimi necesitaba. Del mismo modo que también sabía qué hacía falta para sacar el máximo partido de Lewis Hamilton, algo muy diferente a la situación actual con Kimi, entre otras cosas porque ambos se encontraban en etapas completamente distintas de sus carreras.

En Zandvoort, Wolff recordó la ya famosa historia de Hamilton asistiendo a desfiles de moda antes del Gran Premio de Singapur y llegando tarde, para después compensárselo con aquella inolvidable vuelta de pole de 2018.

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Todo esto nos lleva a una de las reflexiones que Wolff compartió sobre su propio trabajo como director de equipo.

"¿Qué entorno tenemos que proporcionar para sacar el máximo rendimiento de un piloto? Y parte de eso es, evidentemente, su bienestar. Es algo que me importa muchísimo. Nunca he encasillado a los pilotos ni les he dicho cómo tienen que ser".

No se trata únicamente de algo importante para que un director de equipo de Fórmula 1 consiga sacar el máximo rendimiento de sus pilotos, sino que incluso podría considerarse una lección de vida.

Durante aquel encuentro con la prensa, Wolff compartió las siguientes reflexiones, un fragmento de la transcripción que merece la pena reproducir íntegramente: "Creo que cuando un gran piloto llega a un gran equipo, la relación entre ambas partes tiene que funcionar de verdad. Y eso solo puede suceder cuando existe una transparencia y una apertura absolutas, y cuando eres capaz de escuchar todos los argumentos".

"Nunca tendría miedo de trabajar con un piloto que haya pasado mucho tiempo en otra estructura o que tenga fama de ser difícil. Si escuchas lo que la gente decía de Lewis, probablemente era uno de los más difíciles. O de Alonso, cuando dicen que es complicado. Pero eso no influye en mi manera de pensar. Porque cuando llegas a un equipo, trabajáis juntos y os moldeáis mutuamente para conseguir lo mejor para el proyecto".

"'Amor exigente' (tough love) es una expresión que utilizo a menudo. Mientras nuestros objetivos sean los mismos, y esos objetivos sean ganar carreras y campeonatos, podemos ser duros los unos con los otros. La parte del amor es precisamente ese objetivo compartido".

"Y eso es algo que tenemos dentro del equipo. Podemos sentarnos alrededor de una mesa con mis compañeros y discrepar. Yo tengo una opinión diferente. Vale, ¿por qué? Explícame cuál es la tuya. Y ahí entra esa parte del amor exigente".

"Y, en lugar de afrontar esas situaciones como una confrontación, mi reacción no consiste en justificar por qué yo tenía razón, sino en intentar abordarlas con curiosidad. ¿Por qué piensa él, por qué piensa ese directivo o ese piloto, que la opción B era la correcta cuando yo creo que es la A?".

"Y solo cuando soy capaz de defender su punto de vista mejor que él mismo, me permito tener una opinión al respecto. Eso es importante en las relaciones entre las personas. Si quien tienes al otro lado de la mesa no es un necio, un idiota o un mentiroso, todos deberíamos hacer ese ejercicio".

Y esa no es únicamente una filosofía que explica buena parte de los numerosos éxitos que Wolff ha conseguido como director de un equipo de Fórmula 1, sino que, como él mismo señala, también puede aplicarse a la sociedad en general.

Si todo el mundo pensara de esa manera, seguramente viviríamos en un mundo mucho más agradable y amable...

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

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