Lo que Jos enseñó a Max Verstappen tras una lección de Schumacher

Las carreras deportivas de Jos Verstappen y Michael Schumacher en la F1 se cruzaron en Benetton con suerte dispar, ya que el alemán se llevó los éxitos y el holandés apenas pudo recoger las migajas que dejaba el ahora siete veces campeón del mundo. Sin embargo, la relación entre ellos fue sorprendentemente buena, de hecho, sus familias se fueron de vacaciones juntas varias veces.

Pero en la pista hubo algo que marcó de por vida a Jos Verstappen, que vio como Schumacher no tenía piedad alguna con su compañero de equipo, es decir, con él. Una lección que más tarde transmitió a su hijo, Max Verstappen.

El exentrenador de Toro Rosso, Graham Watson, así lo explicó en una entrevista con la propia página web del tricampeón del mundo de Fórmula 1: "Creo que Jos se dio cuenta rápido de que Michael Schumacher tenía más talento que él y que era el favorito del equipo".

"Tuve la impresión de que a Jos le costó aceptar eso porque también era un piloto talentoso". dijo.

Más allá del talento de Michael Schumacher, que era notable, el alemán también entabló una gran relación con el director del equipo, Flavio Briatore, con lo que logró que los altos cargos de la escudería se pusiesen de su lado, tal y como ha hecho Max en Red Bull.

"Flavio tenía un fuerte vínculo con Michael, tanto deportivo como persona. Así que creo que Jos le inculcó a Max desde que era muy pequeño que lo primero que tiene que hacer es destruir a sus compañeros de equipo y crear esos vínculos. Hemos visto eso en los últimos años".

"El equipo tiene que ser tuyo, tienes que ser el hombre alrededor del cual gira el equipo. Creo que eso también se ve en Max. Primero vence a tu compañero de equipo y luego gana el mundial".

"No creo que Jos fuese tratado de manera justa en Benetton, pero eso ha hecho que Max entienda muy bien ese aspecto de la F1. No necesita un coche mejor, quiere el mismo coche, con el talento bastará", concluyó el ex de Toro Rosso.

Desde que Max Verstappen llegó a la Fórmula 1 en 2015, ha demostrado ser un auténtico animal competitivo y su mayor demostración la dio en la pasada temporada de 2023, cuando tras haber ganado el título de manera anticipada, siguió dando el máximo de sí mismo para ganar todas y cada una de las carreras que todavía quedaban, sin dar opciones a sus rivales.

En cuanto a la importancia de imponerse a sus compañeros de equipo, el hecho de que Red Bull haya cambiado de segundo piloto en tantas ocasiones es el mayor ejemplo de cómo el piloto holandés ha conseguido imponer su ley en Milton Keynes, una estructura que desde hace ya bastantes años se desarrolla a su alrededor. Sin duda alguna, Max aprendió las lecciones.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, levanta su trofeo en el podio.

