Marko explica qué tiene Verstappen y le falta a otros talentos de F1

Red Bull y Max Verstappen fueron en la temporada 2021 como una especie de "salvación" para la gran mayoría de aficionados a la Fórmula 1, ya que pusieron emoción a las carreras y rompieron el entonces dominio absoluto de Mercedes, que había ganado los últimos siete campeonatos de pilotos (seis con Lewis Hamilton y uno con Nico Rosberg) y equipos de una forma totalmente arrolladora.

Sin embargo, lo que nadie sabía todavía, es que esa dupla estaba muy cerca de empezar una racha ganadora personal sin comparación a raíz de la entrada en vigor de un nuevo reglamento técnico en 2022 que trajo de vuelta al Gran Circo el efecto suelo.

Desde entonces, Verstappen ha conquistado los dos mundiales de piloto de manera holgada y lo mismo se puede decir de Red Bull a nivel de equipo. Además, en 2023, el RB19 entró de lleno en los libros de los récords tras ganar 21 de las 22 carreras disputadas a lo largo de todo el año, 19 con el piloto holandés como principal protagonista y sólo dos con Sergio Pérez en lo más alto.

El dominio del #33 en estos momentos parece indestructible y, más que por el nivel del monoplaza, que también, son muchos los que apuntan al rendimiento del piloto. De hecho, según el principal asesor de la escudería de Milton Keynes, Helmut Marko, hay otros muchos pilotos con un talento increíble en la actual parrilla como Charles Leclerc o Lando Norris, pero cree que a todos ellos les falta lo mismo en comparación con Max.

Estas fueron las palabras del veterano austriaco en una entrevista con F1 Insider: "Leclerc y Norris son obviamente talentos excepcionales. Pero ambos han tenido poca consistencia en el pasado", dijo haciendo referencia a que la clave del éxito de Verstappen está en su consistencia.

Además, Marko aprovechó para mandar un mensaje y advirtió de que todavía no se ha visto la mejor versión de su piloto más protegido: "Y Max aún no ha alcanzado su límite, estoy seguro de que mejorará aún más. Nuestro deber es darle un coche que sea al menos igual de bueno que el que tenía en 2023 y ayudarle a llegar a su mejor versión", concluyó.

Verstappen batió infinidad de récords en 2023, como el mayor número de victorias en un mismo año, más puntos en una temporada, mayor diferencia respecto al subcampeón y un largo etc. No obstante, el hambre del piloto neerlandés todavía no ha saciado y buscará más éxitos en 2023 y más allá, ya que su contrato con Red Bull no termina hasta 2028 y, mientras los austriacos sigan dándole un coche competitivo, no tiene pinta de querer decir adiós a la máxima categoría.

Photo by: Max Verstappen

