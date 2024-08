Jos Verstappen: "Me sorprendería que Horner devolviera a Red Bull al buen camino"

Una de las mayores polémicas en el principio de la temporada 2024 de Fórmula 1 fue la guerra interna de Red Bull, por la que Max Verstappen estuvo a punto de salir del seno de los de Milton Keynes, y en la que su padre, Jos, fue muy crítico. El mayor de la familia neerlandesa llegó a asegurar que si el director del conjunto, Christian Horner, seguía al frente, la escudería corría el riesgo de acabar destruida, pero la tormenta cesó al ritmo de las victorias.

Sin embargo, su hijo ya lleva cinco pruebas sin subir a lo más alto del podio, y tras ver cómo acababa segundo en el Gran Premio de Países Bajos, habló a Bild para pedir que rectifiquen cuanto antes y vuelvan a la senda de las victorias: "Es muy decepcionante estar a más de veinte segundos, pero un resultado así no es sorprendente, ya que el equipo ha vuelto a la versión antigua del coche".

Los de Milton Keynes tuvieron muchos problemas en la configuración del monoplaza, aunque parece que esos no son todos los males de Red Bull, porque McLaren consiguió dar con la tecla y superarlos en la lucha del desarrollo con un monoplaza mucho más rápido, con lo que Jos Verstappen no dudo en decir: "Demuestra que el equipo tomó algunas decisiones equivocadas".

"Tienen que mirarse al espejo y admitir que han cometido errores. Si no es demasiado tarde, es hora de empezar a hacerse preguntas", indicó el neerlandés, que señaló a las salidas técnicas, como las de Adrian Newey o Jonathan Wheatley. "Se está marchando gente buena del equipo. Realmente no me gusta lo que está pasando porque Max no está contento con el coche".

"Horner tiene que devolver al equipo al buen camino, pero me sorprendería que lo hiciera", explicó Jos Verstappen. "Para que eso ocurra, tienen que pasar muchas cosas y el ambiente en el equipo tiene que cambiar por completo".

Quedan nueve carreras en la temporada 2024 de Fórmula 1, y Max Verstappen todavía dispone de 70 puntos de margen con respecto a Lando Norris, con lo que tiene de cara el cuarto título mundial, aunque en el equipo no deben despistarse si no quieren que se repitan los rumores sobre una posible salida dentro de no demasiado.

