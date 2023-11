El curioso intento de Leclerc para darle a Ferrari F1 el subcampeonato

El subcampeonato del mundo de constructores estaba en juego entre Mercedes y Ferrari, con una diferencia de tan solo cuatro puntos entre ambos y la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2023 de Fórmula 1 pendiente. Los italianos tenían que ir a la desesperada en los últimos giros después de que les saliera mal la arriesgada estrategia con Carlos Sainz, y Charles Leclerc pensó que sería buena idea dejar pasar a un Sergio Pérez que arrastraba una penalización de cinco segundos.

El monegasco pensó que, con ese castigo del mexicano, podría crear el hueco necesario para acabar segundo y que George Russell no hiciera el podio que acabaría con las opciones de los de Maranello, pero eso no fue así. Finalmente, el piloto de los del Cavallino Rampante se quedó con la segunda posición el domingo, mientras que el británico fue tercero, por delante del Red Bull sancionado.

En el momento en el que se le preguntó a Charles Leclerc si esa acción fue algo que pensó Ferrari, respondió: "No, no, fue todo en los últimos minutos, porque 'Checo' [Pérez] tenía cinco segundos de penalización, así que tuvimos que ayudarle de alguna manera para que pudiera terminar delante de George [Russell] con los cinco segundos".

"Intenté darle el DRS y un rebufo, pero por desgracia no fue suficiente, así que, por un lado, estoy muy contento porque en un fin de semana como este, sinceramente, no había nada que pudiéramos haber hecho mejor como equipo", comentó el monegasco. "Pienso que no teníamos el segundo coche más rápido del gran premio, pero hicimos un trabajo increíble haciéndolo todo bien".

"Es una pena que hayamos terminado terceros en constructores. Eso es todo lo que me importaba en este final de temporada, y no lo hemos conseguido, pero, de todas formas, me gustaría dar las gracias a la escudería por hacer un trabajo tan increíble y por trabajar tan duro desde la primera carrera".

Por otro lado, el director de los de rojo, Fred Vasseur, también comentó la jugada en la que intentaron hacerse con el subcampeonato del mundo de constructores: "Te puedes imaginar, para bloquear a Russell, entonces también tienes que estar seguro de que Pérez está entre tú [Leclerc] y él [Russell]".

"Si quieres bloquear a Russell, es cuestión de segundos. No soy un gran aficionado de eso, hicimos lo que pudimos de forma justa cuando dejamos ir a Pérez, para darle el DRS, para intentar ayudarnos, pero habría sido demasiado", sentenció el máximo responsable del tercer clasificado en el mundial.

