Fórmula 1 GP de Estados Unidos

La inteligencia artificial inspira el nuevo aspecto del Aston Martin de Alonso en Austin

Aston Martin ha presentado una nueva decoración para el Gran Premio de Estados Unidos 2026 de F1, con la que Fernando Alonso y Lance Stroll celebrarán los cinco años de alianza con Cognizant.

Pol Hermoso

Publicado: 21 oct 2026, 17:35

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

El Gran Premio de Estados Unidos se está convirtiendo en una auténtica pasarela de diseños especiales, y Aston Martin no ha querido quedarse fuera de la fiesta. La escudería de Silverstone ha presentado una nueva decoración para el AMR26 que pilotarán Fernando Alonso y Lance Stroll este fin de semana en el Circuito de las Américas, con una imagen renovada que rompe parcialmente con su habitual estética para celebrar una fecha importante en la historia reciente del equipo.

El verde británico continúa siendo el gran protagonista del monoplaza, pero esta vez comparte espacio con un llamativo patrón geométrico de tonos azules que se extiende especialmente por el morro y el alerón delantero. Una combinación que aporta un aspecto más tecnológico y futurista al coche, sin renunciar a la identidad visual que ha acompañado a Aston Martin desde su regreso a la Fórmula 1.

Y aunque el resultado es bastante diferente al habitual, detrás de este cambio no hay ninguna revolución deportiva. La explicación se encuentra fuera de la pista: Aston Martin celebra cinco años de colaboración con Cognizant, uno de sus patrocinadores más importantes y veteranos, que llegó al proyecto en 2021, coincidiendo con el regreso de la marca británica a la parrilla tras la transformación de Racing Point.

Desde entonces, ambas compañías han mantenido una relación que ha evolucionado con el propio equipo. De hecho, a principios de 2026, Cognizant amplió su implicación para convertirse en el socio global de servicios de inteligencia artificial de Aston Martin, una apuesta que ahora también encuentra su reflejo en la decoración del monoplaza.

Aston Martin se une a la fiesta de colores de Austin

La elección de Estados Unidos tampoco es casual. El mercado norteamericano tiene una importancia especial para Cognizant y el Gran Premio de Austin representa uno de los mejores escaparates comerciales de toda la temporada.

"Cognizant ha formado parte de nuestro viaje desde que Aston Martin regresó a la Fórmula 1 en 2021 y estamos increíblemente orgullosos de celebrar cinco años de colaboración", explicó Lawrence Stroll, presidente ejecutivo de la escudería.

"La decoración especial de Austin es nuestra forma de celebrar ese recorrido. Es un agradecimiento visible a Cognizant y a su gente por cinco años de colaboración, mientras miramos hacia un emocionante próximo capítulo juntos", añadió.

Con esta iniciativa, Aston Martin se suma a una tendencia que está marcando la previa del Gran Premio de Estados Unidos. Mercedes también ha presentado una decoración especial con detalles azules, Haas ha apostado por un diseño inspirado en Godzilla y Cadillac ha preparado una imagen que rinde homenaje a la cultura del oeste americano.

Así, Austin volverá a reunir una parrilla con más variedad de colores de lo habitual. Para Alonso y Stroll, el objetivo seguirá siendo el mismo: conseguir un buen resultado con el AMR26. Pero, al menos durante este fin de semana, lo harán con un coche que no pasará desapercibido.

Mira:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Estados Unidos de F1

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Pol Hermoso





Alonso defiende los circuitos clásicos frente a los urbanos: "Ofrecen mejores carreras"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



4 min



Alonso defiende los circuitos clásicos frente a los urbanos: "Ofrecen mejores carreras"





¡Ya es oficial! La IndyCar llegará a Barcelona en 2027 y se presentará este viernes



IndyCar



IndyCar 21 min



¡Ya es oficial! La IndyCar llegará a Barcelona en 2027 y se presentará este viernes





Alonso tendrá su esperada biografía en 2027 con historias inéditas sobre su carrera



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 h



Alonso tendrá su esperada biografía en 2027 con historias inéditas sobre su carrera

Más de

Fernando Alonso





Brasil 2007: Raikkonen, héroe de Ferrari frente a Alonso y Hamilton



Fórmula 1



Fórmula 1 10 h



Brasil 2007: Raikkonen, héroe de Ferrari frente a Alonso y Hamilton





Por qué Alonso cree que los motores V8 y V10 "quizás ya no encajan en el mundo actual"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



Por qué Alonso cree que los motores V8 y V10 "quizás ya no encajan en el mundo actual"





Horarios del GP de Estados Unidos de F1 2026 y cómo ver: ¡atentos al reloj y al Mundial!



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 d



Horarios del GP de Estados Unidos de F1 2026 y cómo ver: ¡atentos al reloj y al Mundial!

Más de

Aston Martin





Entrevista con el presidente de Honda HRC: "Perdimos casi dos años con el motor de Aston F1"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



4 d



Entrevista con el presidente de Honda HRC: "Perdimos casi dos años con el motor de Aston F1"





Pilotos y equipos de la F1 para 2027: ¿qué asientos libres quedan?



Fórmula 1



Fórmula 1 6 d



Pilotos y equipos de la F1 para 2027: ¿qué asientos libres quedan?





El duro diagnóstico de Honda tras Singapur y los problemas denunciados por Alonso



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



9 d



El duro diagnóstico de Honda tras Singapur y los problemas denunciados por Alonso

Últimas noticias





Alonso defiende los circuitos clásicos frente a los urbanos: "Ofrecen mejores carreras"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



4 min



Alonso defiende los circuitos clásicos frente a los urbanos: "Ofrecen mejores carreras"





La inteligencia artificial inspira el nuevo aspecto del Aston Martin de Alonso en Austin



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



8 min



La inteligencia artificial inspira el nuevo aspecto del Aston Martin de Alonso en Austin





¡Ya es oficial! La IndyCar llegará a Barcelona en 2027 y se presentará este viernes



IndyCar



Indy IndyCar 21 min



¡Ya es oficial! La IndyCar llegará a Barcelona en 2027 y se presentará este viernes





Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Estados Unidos de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Estados Unidos de F1

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse