Fórmula 1 GP de Estados Unidos
La inteligencia artificial inspira el nuevo aspecto del Aston Martin de Alonso en Austin
Aston Martin ha presentado una nueva decoración para el Gran Premio de Estados Unidos 2026 de F1, con la que Fernando Alonso y Lance Stroll celebrarán los cinco años de alianza con Cognizant.
Pol Hermoso
Publicado: 21 oct 2026, 17:35
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El Gran Premio de Estados Unidos se está convirtiendo en una auténtica pasarela de diseños especiales, y Aston Martin no ha querido quedarse fuera de la fiesta. La escudería de Silverstone ha presentado una nueva decoración para el AMR26 que pilotarán Fernando Alonso y Lance Stroll este fin de semana en el Circuito de las Américas, con una imagen renovada que rompe parcialmente con su habitual estética para celebrar una fecha importante en la historia reciente del equipo.
El verde británico continúa siendo el gran protagonista del monoplaza, pero esta vez comparte espacio con un llamativo patrón geométrico de tonos azules que se extiende especialmente por el morro y el alerón delantero. Una combinación que aporta un aspecto más tecnológico y futurista al coche, sin renunciar a la identidad visual que ha acompañado a Aston Martin desde su regreso a la Fórmula 1.
Y aunque el resultado es bastante diferente al habitual, detrás de este cambio no hay ninguna revolución deportiva. La explicación se encuentra fuera de la pista: Aston Martin celebra cinco años de colaboración con Cognizant, uno de sus patrocinadores más importantes y veteranos, que llegó al proyecto en 2021, coincidiendo con el regreso de la marca británica a la parrilla tras la transformación de Racing Point.
Desde entonces, ambas compañías han mantenido una relación que ha evolucionado con el propio equipo. De hecho, a principios de 2026, Cognizant amplió su implicación para convertirse en el socio global de servicios de inteligencia artificial de Aston Martin, una apuesta que ahora también encuentra su reflejo en la decoración del monoplaza.
Aston Martin se une a la fiesta de colores de Austin
La elección de Estados Unidos tampoco es casual. El mercado norteamericano tiene una importancia especial para Cognizant y el Gran Premio de Austin representa uno de los mejores escaparates comerciales de toda la temporada.
"Cognizant ha formado parte de nuestro viaje desde que Aston Martin regresó a la Fórmula 1 en 2021 y estamos increíblemente orgullosos de celebrar cinco años de colaboración", explicó Lawrence Stroll, presidente ejecutivo de la escudería.
"La decoración especial de Austin es nuestra forma de celebrar ese recorrido. Es un agradecimiento visible a Cognizant y a su gente por cinco años de colaboración, mientras miramos hacia un emocionante próximo capítulo juntos", añadió.
Con esta iniciativa, Aston Martin se suma a una tendencia que está marcando la previa del Gran Premio de Estados Unidos. Mercedes también ha presentado una decoración especial con detalles azules, Haas ha apostado por un diseño inspirado en Godzilla y Cadillac ha preparado una imagen que rinde homenaje a la cultura del oeste americano.
Así, Austin volverá a reunir una parrilla con más variedad de colores de lo habitual. Para Alonso y Stroll, el objetivo seguirá siendo el mismo: conseguir un buen resultado con el AMR26. Pero, al menos durante este fin de semana, lo harán con un coche que no pasará desapercibido.
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