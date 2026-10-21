Entrevista

Fórmula 1

Honda explica su polémico sistema de trabajo en F1: ¿por qué rota a sus ingenieros?

¿En qué consiste el sistema de "rotación de puestos" que algunos señalan como una de las causas de las dificultades de Honda en la Fórmula 1 esta temporada? Se lo preguntamos a Koji Watanabe, presidente de HRC.

Kenichi Tanaka

Publicado: 21 oct 2026, 12:14

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La forma en la que Honda desarrolla sus unidades de potencia (PU) de Fórmula 1 es muy diferente a la del resto de fabricantes de la parrilla. Ferrari, Mercedes, Audi y Red Bull cuentan con empresas específicas encargadas del desarrollo de sus motores de F1, con especialistas que trabajan exclusivamente en esos programas.

Honda, por su parte, confía el desarrollo de sus unidades de potencia a Honda Racing Corporation (HRC), su empresa dedicada al automovilismo de competición. Sin embargo, los ingenieros que trabajan en este programa son empleados procedentes de Honda Motor Co. o Honda R&D, que pueden ser trasladados a otros departamentos en el futuro. En otras palabras, Honda utiliza el sistema de rotación de puestos de trabajo, conocido como 'job rotation' (rotación de puestos), habitual en las empresas japonesas.

Este enfoque ha generado tanto apoyos como críticas en el contexto de la F1 y, en ocasiones, se ha señalado como una de las razones por las que Honda está sufriendo tantas dificultades esta temporada.

Sin embargo, existe la sensación de que todavía no se comprende del todo cuál es el objetivo de este sistema de rotación de puestos ni qué pretende conseguir Honda con él.

"En primer lugar, más que hablar simplemente de rotación de puestos, existe una filosofía más amplia: aprovechar la tecnología y la experiencia adquiridas en la vanguardia de la Fórmula 1 y trasladarlas al desarrollo de productos que comprarán nuestros clientes, así como a las tecnologías del futuro. Esa era la filosofía de nuestro fundador, Soichiro Honda, y es algo que hemos mantenido hasta hoy. Hemos seguido aplicando el mismo enfoque. Esa es la base de este sistema", explicó Koji Watanabe, presidente de HRC.

"Asignamos a personas con experiencia en el desarrollo de la F1 a proyectos exigentes relacionados con tecnologías que todavía son nuevas y poco exploradas, como los eVTOL [aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical], el HondaJet, las pilas de combustible, las baterías de estado sólido y el desarrollo espacial. Queremos que aprovechen la experiencia de primer nivel mundial y la confianza que adquirieron en la F1 para liderar esos proyectos. Para Honda, una empresa que trabaja para satisfacer las necesidades de clientes de todo el mundo, eso es extremadamente importante".

"Y, en la práctica, quienes han trabajado en la F1 están liderando efectivamente estos proyectos. Esto se ha convertido en un activo extraordinario para la compañía. Es extremadamente importante".

El intercambio de conocimientos también funciona en sentido contrario. La experiencia adquirida en el desarrollo del HondaJet y de cohetes, por ejemplo, también puede beneficiar al desarrollo de la Fórmula 1.

"También funciona a la inversa. Las tecnologías desarrolladas a través de nuestro trabajo en eVTOL, proyectos espaciales y aviones a reacción también pueden trasladarse a la F1. Eso nos ayuda a elevar nuestro nivel de rendimiento en la Fórmula 1".

"También puede ampliar nuestros conocimientos técnicos y nuestras ideas en ámbitos en los que, de otro modo, nuestra perspectiva podría volverse demasiado limitada. Creemos que este enfoque beneficia a ambas partes y queremos seguir aplicándolo".

Honda también mantiene una plantilla dedicada exclusivamente al automovilismo de competición

Shintaro Orihara, Director General de Pista y Jefe de Ingeniería de Honda Racing Corporation

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Yasuaki Asaki, que dirigió el programa de desarrollo de unidades de potencia de Fórmula 1 de Honda hasta 2021, había ejercido anteriormente como responsable del proyecto del N-BOX, un kei car japonés. El N-BOX sigue siendo el vehículo más vendido de Japón.

En una entrevista anterior con Motorsport.com, Asaki afirmó: "Cuando se trata de competir dentro de un reglamento establecido, la F1 y los kei cars son lo mismo". Su trayectoria profesional es otro ejemplo de cómo funciona en la práctica el sistema de rotación de puestos de Honda.

Watanabe continuó explicando el propósito más amplio de la participación de Honda en el automovilismo de competición.

"No somos una empresa que se dedique exclusivamente a las carreras. Al utilizar la competición como banco de pruebas y perseguir la victoria sin descanso, podemos formar y desarrollar a nuestros ingenieros. Así es como yo lo veo. No basta con participar. Es precisamente porque nos proponemos ganar por lo que podemos desarrollar a nuestros ingenieros".

"Al perseguir la victoria de forma incansable, podemos crear las tecnologías del futuro y hacer avanzar la tecnología de Honda. Ahí es donde nosotros, en HRC, esperamos contribuir".

Dicho esto, la rotación de puestos no significa que todos los ingenieros sean trasladados de un departamento a otro. Cuando HRC, que anteriormente se había centrado en las carreras de motociclismo, asumió también las operaciones de Honda en el automovilismo de cuatro ruedas, estableció las bases para contar con ingenieros de competición dedicados permanentemente a esta actividad.

"Para evitar cualquier malentendido, no rotamos a todos y cada uno de nuestros empleados. Quiero dejar claro que contamos con profesionales dedicados exclusivamente al automovilismo de competición".

"Mantenemos ese núcleo de trabajadores para que puedan seguir desarrollando continuamente nuestra tecnología de competición, mientras que determinados empleados sí rotan dentro de la organización".

Por qué Honda cambió al responsable del desarrollo de sus motores de F1

HRC ha realizado recientemente cambios en su estructura de desarrollo de unidades de potencia de Fórmula 1. Desde el 1 de octubre, Tetsushi Kakuda ha sido sustituido por Yoichiro Fukao como responsable principal del proyecto (Large Project Leader, LPL). Según Watanabe, este cambio también forma parte del sistema de rotación de puestos de Honda.

"A nivel del Grupo Honda, siempre estamos estudiando la rotación de puestos clave. Llevábamos tiempo buscando el momento adecuado para realizar este cambio. ¿Debía ser a finales de 2026 o después de la introducción de la segunda especificación de la unidad de potencia?".

"Teniendo en cuenta que el reglamento cambiará ligeramente para 2027, decidimos que el mejor momento sería después de introducir la segunda especificación de la unidad de potencia".

Es cierto que el rendimiento de Honda en la Fórmula 1 esta temporada no ha mejorado tanto como se esperaba. Sin embargo, Watanabe negó rotundamente que el cambio de personal estuviera relacionado con esas dificultades.

"Es una cuestión completamente distinta. Siempre estamos considerando la necesidad de traspasar el liderazgo a la siguiente generación en el momento adecuado, permitiendo que el próximo responsable herede la tecnología y los conocimientos de Kakuda. Queremos dar paso a líderes más jóvenes que puedan mejorar aún más la velocidad y la eficiencia del desarrollo, al tiempo que afrontan nuevos retos técnicos. Simplemente, este era el momento más adecuado para realizar esa transición de forma fluida".

Hasta ahora, los responsables del desarrollo de las unidades de potencia de Fórmula 1 de Honda, incluidos Asaki y Kakuda, habían dedicado la mayor parte de sus carreras profesionales al desarrollo de motores. Ambos eran, en la práctica, especialistas en motores. Fukao, sin embargo, está especializado en sistemas de control.

¿Por qué decidió entonces Honda elegir a Fukao para dirigir la siguiente fase del desarrollo de sus unidades de potencia? Watanabe explicó los motivos.

"Fukao ya había estado ejerciendo como LPL en funciones, por lo que ascenderlo al puesto de forma definitiva era un paso natural".

"También tiene un conocimiento global de todo el motor, y esa fue otra de las razones por las que lo elegimos para el puesto. Su especialidad son, efectivamente, los sistemas de control, y ese aspecto es especialmente importante con el reglamento actual".

"Sin embargo, más importante que su especialidad concreta es su capacidad para analizar la tecnología en su conjunto. Un líder necesita esa perspectiva más amplia, además de las cualidades adecuadas para el puesto. Evaluamos su potencial y su enfoque para aumentar la velocidad de desarrollo, afrontar desafíos e identificar nuevas tecnologías prometedoras".

"Kakuda, que ha ejercido como LPL hasta ahora, continuará vinculado al proyecto de F1 y apoyará a Fukao en su nuevo cargo".

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