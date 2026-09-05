La influencia de Michael Schumacher en Ferrari que sigue aún vigente

A menudo se dice que Michael Schumacher devolvió a Ferrari a la senda del éxito en la década de los noventa. Con la misma frecuencia se afirma que una sola persona no puede lograr algo así. Sin embargo, 30 años después de la primera victoria de Schumacher con Ferrari en su circuito local de Monza, Piero Ferrari declaró: "Es cierto. En la época de Michael, nuestra forma de trabajar cambió radicalmente".

Como hijo (el único hijo vivo que queda) del fundador de Ferrari, Enzo Ferrari, Piero Ferrari ha seguido de cerca el resurgimiento de la tradicional marca italiana bajo la dirección del jefe de equipo Jean Todt. Sin embargo, en su opinión, fue sobre todo Schumacher quien dejó huella en Maranello.

Y es que, hasta la llegada de Schumacher, "el desarrollo del coche se basaba principalmente en las sensaciones del piloto, sus comentarios y los datos técnicos recopilados en la pista", afirmó Piero Ferrari.

Lo que Michael Schumacher hizo de forma diferente

"Michael fue un paso más allá: empezó a analizar en profundidad lo que él mismo hacía en el coche. Recuerdo que se llevaba los datos de telemetría a casa para examinar cada detalle de su conducción. Quería entender en qué podía mejorar y en qué puntos del circuito podía marcar la diferencia".

Ese enfoque extremadamente metódico y basado en datos tuvo una profunda influencia en la cultura de trabajo de Ferrari, que se mantiene hasta hoy: "Ciertos procedimientos dentro del equipo siguen reflejando dicho enfoque", afirmó Piero Ferrari.

Por qué el "principio básico" de Schumacher sigue vigente hoy en día

Sin embargo, treinta años después de la temporada de debut de Schumacher con el equipo italiano, la Fórmula 1 es un mundo completamente diferente. Schumacher, por ejemplo, podía realizar muchas más pruebas que Lewis Hamilton y Charles Leclerc en la actualidad. En aquella época, Schumacher y Ferrari solían estar mejor preparados que muchos de sus rivales, incluso antes de que girara una sola rueda durante el fin de semana de carrera. Sin embargo, según Piero Ferrari, "el principio básico" aquel "sigue siendo el mismo".

"Michael demostró lo importante que es examinar cada detalle, utilizar los datos como herramienta y prepararse con el mayor esmero posible, incluso fuera del circuito. Creo que esa capacidad de analizar el propio trabajo y buscar constantemente formas de mejorar es uno de los legados más importantes que dejó a Ferrari".

Es un hecho: el equipo Ferrari tras la era Schumacher se encontraba en una situación mucho mejor que el equipo Ferrari antes de la era Schumacher. El título mundial de pilotos de 2007, conseguido por el piloto que sustituyó a Schumacher, Kimi Raikkonen, así como los mundiales de constructores de 2007 y 2008, conseguidos inmediatamente tras la retirada de Schumacher, lo ponen de manifiesto.

La primera victoria en casa como momento clave para 'Schumi' y Ferrari

Sin embargo, en 1996 la situación era diferente: Ferrari iba en su mayor parte a remolque y solo logró algunos momentos destacados, principalmente gracias a Schumacher y a sus "habilidades extraordinarias", según Piero Ferrari. "Su victoria en Monza en 1996 es un ejemplo perfecto de ello: fue la actuación de un gran campeón, y además en un lugar que tiene un significado muy especial para Ferrari".

Así, la victoria en casa en el Gran Premio de Italia se convirtió en un momento clave en la relación entre Schumacher, Ferrari y los tifosi. "Michael entendió lo que significaba pilotar para Ferrari y la importancia que eso tenía para nuestros aficionados", explicó Piero Ferrari. "Creo que también por eso se convirtió en una parte tan importante de su historia y se ganó un lugar muy especial en sus corazones".