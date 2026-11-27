Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

El infierno mental de Rosberg para derrotar a Hamilton y conquistar el Mundial de F1

Tal día como hoy, hace diez años, Nico Rosberg derrotó a Lewis Hamilton en el Mundial de Fórmula 1. El alemán recuerda una temporada en la que superó sus propias dudas para liberar todo su potencial.

Benjamin Vinel

Editado: 27 nov 2026, 19:44

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"Mi superpoder era la preparación". Puede que no sea el argumento de una historia fascinante, pero resume perfectamente cómo Nico Rosberg logró superar a Lewis Hamilton en su camino hacia el título mundial de Fórmula 1 de 2016.

No es habitual escuchar a los pilotos restar importancia a su talento natural, pero, diez años después de su triunfo con Mercedes, Rosberg se sinceró al respecto en el último episodio del podcast Beyond The Grid. No podía igualar el talento de Hamilton –"Lewis es el mejor de todos los tiempos", admitió abiertamente–, así que tuvo que esforzarse al máximo en todos los demás ámbitos para salir vencedor.

"Se trataba de extraer el 110% de mi potencial", explicó Rosberg. "De eso se trata. Y eso implica trabajar en absolutamente todas las áreas que existen, que son muchas: la alimentación, el sueño, el trabajo con los ingenieros, el desarrollo del coche, los medios de comunicación, la preparación física, el peso corporal...".

Por ello, el trabajo del alemán con un psicólogo fue fundamental, ya que lo que él describe como un "demonio" no dejaba de aparecer.

"Como preparación para 2016, hacía dos horas de entrenamiento mental cada dos días", detalló. "Era más duro que el entrenamiento físico".

Nico Rosberg, Mercedes

Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Son muchísimas cosas: meditación, repetición, visualización, técnicas para mantenerte en el presente cuando sientes que empieza a aparecer el miedo, cuando estás aterrorizado ante la posibilidad de cometer un error y que todo el mundo se ría de ti porque estás liderando la carrera y fallas en las salidas".

Esto ayudó a Rosberg no solo en la pista, sino también a la hora de atender a los medios de comunicación, mientras intentaba aliviar la inmensa presión que soportaba sobre sus hombros.

"Es todo un juego al que tienes que saber jugar, porque los medios de comunicación tienen muchísimo poder", señaló. "Son una parte fundamental del rendimiento deportivo, porque conseguís afectarnos. Tenemos que ponernos delante de vosotros cada fin de semana de carreras, durante todo el fin de semana, y no podemos decir 'sin comentarios'. Tengo que entrar en el juego. Cuando vosotros [los periodistas] me decís: '¿Eres el nuevo Rubens Barrichello?', ¿el eterno número dos? ¡Pum! Eso duele".

"Repetís las cosas y, en algún momento, empiezas a creértelas. Así que es un juego que realmente tienes que dominar. Por eso, algo muy importante que trabajé con mi psicólogo durante el año en el que fui campeón fue no utilizar nunca, nunca, jamás, la palabra 'campeonato' en ninguna conversación con los medios. Porque vosotros [los periodistas] siempre decíais: 'Eres el favorito para ganar el campeonato, ¿verdad, Nico?'. Así que simplemente desviaba la conversación".

Nico Rosberg, Mercedes, Lewis Hamilton, Mercedes

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Había motivos para pensar que Rosberg estaba en una posición ideal para mantener una lucha más sólida por el título. Después de ser subcampeón en 2014 y 2015, y de haber sumado también menos puntos que Hamilton en 2013, su temporada comenzó de la mejor manera posible, con cuatro victorias consecutivas –encadenando siete triunfos desde el final del curso anterior–, a pesar de que Toto Wolff había intercambiado los grupos de ingenieros y mecánicos de ambos pilotos, algo que había supuesto un duro golpe para el alemán.

"Todas las carreras importan", dijo Rosberg sobre su gran final de temporada en 2015. "Y era mi oportunidad, porque, evidentemente, él ya era campeón del mundo no sé cuántas veces, y entonces pierdes un poquito de motivación. Es normal, porque las carreras ya no cuentan para nada. Y se enfrentaba a mí, que estaba tan motivado como nunca antes en mi vida, porque simplemente pensaba: 'No quiero perder más'. Es una mierda".

"Así que gané las tres últimas carreras y, naturalmente, eso hace mella en la confianza. Así funciona el deporte. Y te llevas eso contigo durante todo el largo invierno. Ahora él sabe que sí, que es campeón, pero que yo he ganado las tres últimas carreras pilotando increíblemente bien".

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Hamilton sí reaccionó después de que Rosberg sumase los 100 puntos posibles en los cuatro primeros grandes premios, logrando seis victorias en siete carreras entre Mónaco y Hockenheim. Al llegar al GP de Malasia, el británico estaba a solo ocho puntos de su compañero de equipo, pero su motor falló cuando lideraba la carrera con 23 segundos de ventaja, mientras Rosberg era cuarto, a más de un minuto, después de que Sebastian Vettel le hiciese trompear en la salida.

Rosberg heredó la tercera posición, lo que significó que el abandono de Hamilton provocó un vuelco de 28 puntos: en lugar de liderar la clasificación con cinco puntos de ventaja, el vigente campeón se encontraba ahora a 23 puntos de su compañero.

Era el escenario ideal para Rosberg, pero el alemán empezó a venirse abajo mentalmente bajo el peso de la presión de ser el favorito al título, aunque ganó la siguiente carrera en Suzuka. Mientras tanto, una pésima salida relegó a Hamilton a la octava posición en la primera vuelta, y solo pudo remontar hasta la tercera plaza ante la férrea defensa de Max Verstappen, que terminó segundo.

"Ya en Japón, ni siquiera sé cómo conseguí seguir pilotando tan bien, porque, si pienso en mi vuelta de clasificación, estaba aterrorizado", dijo Rosberg, que arrebató la pole position a su compañero de equipo por 0,013 segundos. "Estaba temblando, me temblaban las manos dentro del coche, y aun así fui capaz de conseguir la pole. Ni siquiera sé cómo es posible".

Nico Rosberg, Mercedes

Photo by: Clive Mason / Getty Images

"¡Porque ahora era el gran favorito, mi sueño estaba al alcance de mi mano! ¡Era mío! Solo tenía que llevar el coche a meta cada vez, con eso era suficiente. Solo pensaba: 'No la fastidies'. Da miedo. ¿Volveré a tener otra oportunidad? No lo sé, tengo al mejor de todos los tiempos en el coche de al lado. Nunca se sabe".

El resultado de Japón dejó a Rosberg con 33 puntos de ventaja sobre Hamilton, por lo que podía permitirse terminar segundo en cada una de las cuatro carreras restantes. Sin embargo, eso no le quitó ningún peso de encima.

"Estaba aterrorizado, absolutamente aterrorizado, porque era mi oportunidad", dijo sobre su estado mental de cara a la carrera decisiva por el título. "Y en todas las últimas carreras anteriores... No es tan fácil ser segundo, porque tienes a Max con el Red Bull, a [Daniel] Ricciardo, a los Ferrari, que están cerca. Especialmente cuando tienes al demonio en tu cabeza, entonces realmente no es fácil ser segundo".

"Max estaba constantemente encima de mí. En México, chocó conmigo en la primera curva, me echó de la pista y volvió a lanzarse a por mí más adelante, a mitad de carrera. Era el piloto que más riesgo suponía en aquel momento, porque era aquel Max joven y alocado, ¿sabes?".

"En Brasil, volvió a estar encima de mí bajo la lluvia, en unas condiciones muy traicioneras. Estábamos en modo supervivencia total para no trompear y accidentarnos como les estaba pasando a casi todos los demás, y entonces Max me adelanta a toda velocidad por el exterior de la curva 3. Ni siquiera había visto que estaba ahí, así que pegué un bote dentro del coche cuando de repente le vi. No fue precisamente un paseo".

Lewis Hamilton, Mercedes, Nico Rosberg, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Adam Pretty / Getty Images

Estaba previsto que la familia y los amigos de Rosberg le acompañasen en la cita final de Abu Dhabi, pero, a medida que su ansiedad se disparaba, el alemán explicó que inicialmente les pidió que no acudiesen, ya que quería que fuese un fin de semana "como cualquier otro", aunque difícilmente lo fue.

"En el último fin de semana de carreras estaba aterrorizado, completamente aterrorizado, de principio a fin. Fue horrible", aseguró. "Y todo el mundo está pendiente de ti. Llegas y ves las miradas, como si todo el mundo estuviese intentando averiguar: '¿Cómo de nervioso está?'. Es simplemente increíble".

El estrés pasó factura al piloto de Mercedes, que apenas conseguía dormir más de dos horas por noche, a pesar de contar con la ayuda de un especialista en sueño y de utilizar técnicas de meditación.

"Terrible", comentó. "El corazón a mil durante toda la noche, con la adrenalina disparada. Y cuando duermes dos horas, entras en una espiral, porque piensas: 'Tengo que pilotar habiendo dormido dos horas'. Así que todo va a peor, el demonio se vuelve completamente loco y duermes todavía menos".

Y cuando Rosberg estaba despierto, comer tampoco resultaba más sencillo.

"Ya ni siquiera podía comer correctamente, tenía tanto miedo...", confesó.

"Lo único que conseguía tragar era una comida que me recordaba a mi infancia: los Frosties [cereales azucarados]. Llevaba 20 años sin comer Frosties, porque no son precisamente saludables, no son muy buenos. Era lo único con lo que mi cerebro me decía: 'Sí, esto va a entrar'. Intenté comer pasta, pero no entraba, literalmente no podía tragarla. Así que me alimentaba de Frosties, lo que tampoco es muy bueno, porque no es precisamente una alimentación consistente para rendir durante todo un fin de semana".

Como consecuencia, Rosberg no estaba precisamente en las condiciones ideales para competir, tal y como quedó demostrado en sus vueltas de salida de boxes durante los entrenamientos libres.

"Tenía náuseas dentro del coche porque me estaba alimentando de Frosties. ¡Náuseas! ¿Te lo puedes creer? Nunca en mi vida había tenido náuseas dentro de un coche de carreras. Y entonces el demonio te dice: 'No puedes pilotar un coche de carreras si tienes náuseas'. Por suerte, desaparecieron. No sé cómo".

"Fueron mi preparación y mi talento natural los que, de alguna manera, me permitieron sacar adelante aquel fin de semana. Incluso estando completamente ausente a nivel mental, fui capaz de hacerlo decentemente, incluso muy bien. Es increíble. A día de hoy, no sé cómo fue posible".

Hamilton fue más rápido que Rosberg en las tres sesiones de entrenamientos libres y consiguió la pole position con 0,303 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo. Las posiciones no cambiaron en la salida, y el británico mantuvo al grupo compacto con la esperanza de que su rival cayese fuera de las posiciones de podio, algo necesario para que Hamilton tuviese opciones de conquistar el título.

Nico Rosberg, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Ambos pilotos pararon en boxes muy pronto, en las vueltas siete y ocho. Sin embargo, la parada de Rosberg fue más larga de lo previsto, ya que sus mecánicos evitaron una reincorporación insegura, y el alemán regresó a la pista justo por detrás de Verstappen, que todavía no había parado tras trompear en la primera vuelta. Tardó 12 vueltas en encontrar la manera de superar al Red Bull.

"Horrible. Horrible", comentó Rosberg. "Es comprensible que [Hamilton] tuviese que hacer algo, así que lo intentó y le estaba funcionando".

"Con aquella estrategia me dejó detrás de Max Verstappen. Nunca debería haber estado detrás de Max Verstappen y, de repente, estaba detrás de él, el peor piloto al que podía tener delante. En aquella época era el 'Mad Max', había un 50% de posibilidades de tener un accidente si intentabas adelantarle o lo que fuese".

"Probablemente, el momento más extremo de toda mi carrera deportiva fue cuando [mi ingeniero de pista] Tony Ross apareció por radio y me dijo: 'Nico, tu campeonato está en peligro. Tienes que adelantar a Max Verstappen en las próximas dos vueltas'. ¿¡Qué!? A Max Verstappen no se le adelanta así como así, no es algo que puedas hacer sin más".

"Estaré eternamente agradecido a Max, porque jugó limpio y me dejó espacio".

Nico Rosberg, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Salí de aquella maniobra y el pie empezó a temblarme tanto por el miedo y la adrenalina que era incapaz de controlar el pedal del acelerador. Nunca volveré a vivir algo así en mi vida, nunca volveré a experimentarlo, jamás me había pasado antes. Todo el pie me daba saltos por lo de Max. Así que ya no podía pisar correctamente el acelerador. Y mi demonio volvió a aparecer: 'Vale, se acabó, ya no puedes pilotar porque no puedes controlar el pedal del acelerador'".

"Tuve suerte, porque lo siguiente era una recta larga. Presioné toda la pierna hacia abajo dentro del habitáculo, desde los glúteos, y eso me permitió, al menos, pisar el acelerador a fondo. Y entonces, por algún motivo, de alguna manera, el pie recuperó un poco el control, así que mi cerebro me dijo: 'Vale, sí, está volviendo, esto debería ir bien'. Y pude volver a pilotar. Es una locura, una auténtica locura".

"Y todo el entrenamiento mental que había hecho me ayudó cero en aquel momento. Cero. Todas mis técnicas, cero coma cero. Estaba completamente cegado por las emociones. Pero estoy seguro de que la preparación sí me ayudó, porque probablemente habría perdido ese 1% más de control si no me hubiese preparado de la manera en que lo hice".

Nico Rosberg, Mercedes, Lewis Hamilton, Mercedes

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Rosberg alcanzó rápidamente a Hamilton, que intensificó desesperadamente su estrategia de ralentizar al grupo en las últimas vueltas, aunque sin éxito. El alemán cruzó la bandera a cuadros por delante de Vettel y Verstappen para conquistar su primer título mundial.

"La primera [sensación] es de alivio", recordó. "Alivio porque se ha acabado, porque ya está hecho y lo has conseguido. Y entonces llega la euforia, la sensación se vuelve completamente loca. Es la sensación más extrema que existe, quizás al margen del nacimiento de tu hijo o de casarte. Es un poco comparable, pero diferente. En cualquier caso, es la sensación más extrema y descomunal que puedas imaginar".

Cinco días después, Rosberg anunció su retirada de la Fórmula 1.

Nico Rosberg, Mercedes

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Nico Rosberg, Mercedes

Photo by: Peter J Fox / Getty Images

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